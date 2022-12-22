Sırbistan-Kosova gerginliği büyüyor! İki ülke adım adım savaşa gidiyor - Son Dakika
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Sırbistan-Kosova gerginliği büyüyor! İki ülke adım adım savaşa gidiyor

22.12.2022 09:41
Sırbistan-Kosova gerginliği büyüyor! İki ülke adım adım savaşa gidiyor

Sırbistan ve Kosova arasında yaşanan gerginlik giderek büyüyor. Kosova'nın kuzeyindeki saldırıların ardından Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic Kosova tarafına karşı, herkesin barışın korunması adına elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizerken, "Priştine'nin tek taraflı hamleleri yüzünden bir çatışmanın eşiğindeyiz" dedi.

Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginlikler sonrasında Sırbistan ile tansiyon yükselmişti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de tansiyonun yükselmesinin ardından, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplama kararı almıştı.

"ÇATIŞMANIN EŞİĞİNDEYİZ"

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Sırbistan Parlamentosu'nun oturumunda, ülkesi ile Kosova arasındaki sorunlara değinerek, herkesin barışın korunması adına elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizdi. Brnabic ayrıca, " Priştine'nin tek taraflı hamleleri yüzünden bir çatışmanın eşiğindeyiz" dedi.

KOSOVA POLİSİ TEDBİRLERİ ARTIRDI

Kosova tarafı da güvenlik tedbirlerini artırdı. Kosova polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yaşayan vatandaşlara yönelik artan tehditler sebebiyle "Aktif görevler ek olarak şehirlerde ve şehirler arası yollarda araç kontrol noktaları oluşturulduğu" belirtildi.

SIRBİSTAN-KOSOVA GERGİNLİĞİ

Kosova'nın, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesi üzerine Sırbistan ve Kosova bir kez daha gerildi. Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılacak erken genel seçim öncesi iki ülke bir kez daha karşı karşıya geldi. Kosova tarafı seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağladığını belirtirken, Sırbistan tarafı da bölgede yaşayan Sırpların uzaklaştırılmak istendiğini savunuyor. Yerel medyada yer alan haberlerde, Kosova'nın kuzeyinde durumun sakin ancak gergin olduğu belirtiliyor. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

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