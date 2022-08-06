Erdoğan-Putin görüşmesi Batı ülkelerini gerdi: Türkiye'ye karşı harekete geçilebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Soçi kentine giderek burada karşılıklı bir görüşme gerçekleştirdi. 4 saat süren görüşmede Suriye'de terörle mücadelede kararlılık teyit edilirken, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine işaret edildi.

BATI DÜNYASI PANİĞE KAPILDI

İki liderin görüşmesinin ardından Batı dünyası panik havasına girdi. İngiliz Financial Times gazetesinin Erdoğan ve Putin görüşmesine ilişkin haberinde, batılı yetkililerin Türkiye ile Rusya arasındaki derinleşen ekonomik işbirliği konusunda giderek daha fazla endişe duyduğuna dikkat çekildi.

TÜRKİYE-RUSYA YAKINLAŞMASINA DAİR ENDİŞELERİ VAR

Financial Times'a demeç veren 6 batılı yetkilisinde biri, Türkiye'nin Rusya ile ticaret için bir platform haline geldiğine dair endişelerini dile getirdi.

"BAZI AB ÜLKELERİ YAPTIRIM İÇİN HAREKETE GEÇEBİLİR"

Türkiye'ye yönelik olası yaptırımların AB içinde bölünmelere neden olacağı ifade eden bir yetkili ise bazı üye devletlerin de harekete geçebileceğini öne sürdü. Açıklamalarında ise "Örneğin ticaretin finansmanına kısıtlama getirilmesini isteyebilirler veya büyük finans şirketlerinden Türk şirketlerine olan finansmanı azaltmalarını isteyebilirler" ifadesini kullandı.