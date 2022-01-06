Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan kanlı Kongre baskınının 1. yılında Trump'a ağır sözler: Seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarıyla ilgili oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

TRUMP, SENATO'DA AKLANMIŞTI

Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump ise Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

BİDEN, OLAYLARI SİLAHLI AYAKLANMA OLARAK NİTELEDİ

Olayların birinci yıldönümünde Kongre'de konuşan ABD Başkanı Joe Biden, beklenildiği gibi eski ABD Başkanı Donald Trump'a yüklendi. Biden, "6 Ocak'ta insanların iradesini yok etmek istediler, eski başkan seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi" dedi. Biden ayrıca, olayları "silahlı ayaklanma" olarak nitelendirdi.

ABD tarihinde böyle bir olayın ilk kez olduğunun altını çizen Biden, "Trump için egosu demokrasiden daha önemli. Tarihimizde ilk kez bir başkan seçimi kaybetmekle kalmadı aynı zamanda barışçıl güç transferini kongre baskınıyla engellemeye çalıştı" dedi.

Biden 6 Ocak saldırıları için "insanların iradesini yok etmek istediler" derken, "ABD tarihinde 2020'den daha önemli bir seçim olmamıştır" diye ekledi.