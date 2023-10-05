Ankara'da 1 Ekim Pazar tarihinde İçişleri Bakanlığı'na yönelik 2 teröristtin bombalı saldırı girişimi sonrası Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/ YPG hedeflerine yönelik operasyonlarını artırdı. Birkaç gündür süren TSK'nın hava harekatlarının ardından bugün MİT tarafından da terör hedeflerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında düşen bir SİHA'ya ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON)'dan açıklama geldi. Açıklamada bir Türk SİHA'sının ABD güçleri tarafından düşürüldüğü doğrulandı.
İki ülke savunma bakanlarının olay sonrası telefonda görüştüğü kaydedilirken, "Sahadaki komutanlar risk görünce bu kararı aldı. ABD'nin yasakladığı bölgedeydi, üzgünüz, iletişim halindeyiz, Türkiye önemli bir NATO müttefiki" açıklamasında bulunuldu.
Son Dakika › Dünya › Son Dakika! ABD'den bugün düşen Türk SİHA'sıyla ilgili açıklama: Yasaklı bölgede olduğu için biz düşürdük - Son Dakika