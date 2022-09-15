Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu

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Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda ABD tarafını çok açık belli etti

12 Eylül gecesini 13 Eylül sabahına bağlayan gece, Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunmuştu. Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Ardından Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

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