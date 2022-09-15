Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu - Son Dakika
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Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu

15.09.2022 19:05

13 Eylül'de Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın askeri cephaneliğinin yok edildiği ve Zod bölgesindeki askeri birliğin vurulduğu bilgisini vererek yaklaşık 400 Ermeni askerinin de öldürüldüğü belirtti.

12 Eylül gecesini 13 Eylül sabahına bağlayan gece, Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunmuştu. Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Ardından Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

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Ermenistan, Azerbaycan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu - Son Dakika
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