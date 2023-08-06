Son dakika: Pakistan'da tren kazası! Yolcular raydan çıkan vagonlarda mahsur kaldı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Asya ülkesi Pakistan'da yaşanan tren kazası ülkeyi ayağa kaldırdı. Bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA YOLCU VAGONLARDA MAHSUR KALDI

Olay yerine intikal eden yetkililer, çok sayıda yolcunun da raydan çıkan vagonlarda mahsur kaldığını aktardı.

6 VAGON RAYDAN ÇIKINCA...

Yerel basına konuşan bir demiryolu yetkilisi 6 vagonun raydan bir şekilde çıkması sonucu trajedinin meydana geldiğini aktardı.

Ayrıntılar geliyor...