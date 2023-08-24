Son Dakika! Putin'den Wagner lideri Prigojin'in ölümünün ardından ilk sözler - Son Dakika

Son Dakika! Putin'den Wagner lideri Prigojin'in ölümünün ardından ilk sözler

Son Güncelleme: 24.08.2023 19:25

Son dakika: Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sessizliğini bozdu. Prigojin'in ailesine başsağlığı dileyen Putin, "90'lı yıllardan beri tanırım. İyi bir iş insanıydı. Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı. Araştırma devam ediyor" dedi.

Uçak kazasında yaşamını yitiren Wagner lideri Prigojin'in ölümüyle ilgili ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "90'lı yıllardan beri tanıtırım. İyi bir iş insanıydı. Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı. Araştırma devam ediyor." dedi.

PRİGOJİN UÇAK KAZASINDA ÖLDÜ

Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'den gelen haber dünya gündemine oturdu. Prigojin'in de içinde olduğu Saint Petersburg- Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyindeki Tver'de Kujenkino yakınlarında düştü. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta 2 ay önce Putin'e karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin dahil 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

PUTİN'DEN PRİGOJİN'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Prigojin'in ölümünün ardından gözlerin çevrildiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sessizliğini bozdu. Putin, Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı dilerken dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HAYATINDA CİDDİ HATALARI VARDI"

Putin, "90'lı yıllardan beri tanırım. İyi bir iş insanıydı. Soruşturma Komitesi Tver'deki uçak kazasına ilişkin ön soruşturma başlattı, sonuna kadar gidilecek. Araştırma devam ediyor. Bilirkişi raporu zaman alabilir. Sadece ülkede değil yurt dışında da hizmet etti. Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı." ifadelerini kullandı.

PUTİN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

24 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı isyan başlatan ve askerleriyle birlikte Moskova'ya kadar ilerleyen Prigojin'in ölümünün ardından çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bazı kaynaklar Yevgeniy Prigojin'in Putin tarafından öldürüldüğünü öne sürüp, Rus liderin geçmiş yıllarda verdiği "Affetmeyeceğim tek şey ihanet" sözlerini gündeme getirirken, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmenin ardından akıllara CIA Direktörü William Burns'ün yaptığı bir açıklama geldi.

Emre İliksiz
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Son Dakika Dünya Son Dakika! Putin'den Wagner lideri Prigojin'in ölümünün ardından ilk sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Putin'den Wagner lideri Prigojin'in ölümünün ardından ilk sözler - Son Dakika
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