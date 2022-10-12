Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya çarpıcı mesaj: Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz - Son Dakika
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Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya çarpıcı mesaj: Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz

12.10.2022 14:17

Doğal gaz akışını kestiği için zor günler yaşayan Avrupa ülkelerine önemli mesajlar veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kuzey Akım 2 üzerinden doğalgaz sağlamaya hazırız. Avrupa için Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz" dedi.

Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışının büyük bölümünü sağladığı Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattındaki gazı kesmesinin ardından Avrupa doğalgaz fiyatlarında büyük sıçrayış yaşandı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini ifade edilmişti.

"RUSYA ENERJİ SEVKİYATINA HAZIR"

Avrupa ülkelerinde enerji krizi nedeniyle çeşitli tedbirler alınırken kış mevsiminin yaklaşmasıyla liderler kara kara düşünmeye başladı. Gündemden düşmeyen konuyla ilgili Rus lider Putin'den ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Çözüm için Türkiye'yi işaret eden Putin, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, Kuzey Akım 2 üzerinden kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Avrupa için Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz. Bu hamleler gaz arzının coğrafyasını genişletecek" dedi.

"RUSYA VE AVRUPA'NIN İLİŞKİLERİNİ KESMEK İSTEYENLER VAR"

Rus lider ayrıca petrol boru hatlarındaki sabotajların uluslararası bir terörizm olduğunu savunarak, "Kuzey Akım sabotajlarının ardında Rusya ve Avrupa'nın ilişkilerini kesmek isteyenler var" diye konuştu. Konuşmasında ABD'ye de yüklenen Rus lider, "ABD Avrupa'yı kendi sattığı LNG'yi almaya zorlayabilir. ABD artık daha yüksek fiyatlarla enerji tedarik edebilir" ifadelerini kullandı.

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