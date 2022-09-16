Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Putin, Modi'ye Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istediğini ve Hindistan'ın çatışmalarla ilgili endişelerini anladığını söyledi.
Daha sonra sözlerine devam eden Putin, "Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor" dedi.
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Son Dakika › Dünya › Şangay Zirvesi'nde konuşan Putin: Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor - Son Dakika