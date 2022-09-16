Şangay Zirvesi'nde konuşan Putin: Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor

Okul müdüründen kendisine özel tuvalet! Yapılan savunma da en az olay kadar vahim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Putin, Modi'ye Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istediğini ve Hindistan'ın çatışmalarla ilgili endişelerini anladığını söyledi.

"BİZ SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Daha sonra sözlerine devam eden Putin, "Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...