Şangay Zirvesi'nde konuşan Putin: Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Şangay Zirvesi'nde konuşan Putin: Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor

16.09.2022 16:38

Rusya Devlet Başkanı Putin, katıldığı Şangay Zirvesi'nde, şubat ayından beri süren Ukrayna savaşı hakkında "Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Putin, Modi'ye Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istediğini ve Hindistan'ın çatışmalarla ilgili endişelerini anladığını söyledi.

"BİZ SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Daha sonra sözlerine devam eden Putin, "Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor" dedi.

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Vladimir Putin, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şangay Zirvesi'nde konuşan Putin: Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şangay Zirvesi'nde konuşan Putin: Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor - Son Dakika
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