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Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak - Son Dakika

Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak

28.01.2022 11:33

Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden'ın "Rusya'nın, Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebileceğine dair açık bir ihtimal var" sözlerine Moskova'dan cevap gecikmedi. Dışişleri Bakanı Lavrov, "Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak ancak çıkarlarımızın görmezden gelinmesine izin vermeyiz" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde " Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebileceğine dair açık bir ihtimal var" ifadesini kullandığını aktardı. Horne, "Başkan bunu açıktan söyledi, biz de aylardır bu konuda uyarılarda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"SAVAŞ ÇANLARI ÇALIYOR" YORUMLARINA NEDEN OLDU

Beyaz Saray'dan yapılan açıklama "Savaş çanları çalıyor" yorumlarına neden olmuşken Rusya kanadından ABD Başkanı Biden'ın iddiasına ilişkin dikkat çeken bir yanıt geldi.

"BİZ SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile savaş ihtimallerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak ancak çıkarlarımızın görmezden gelinmesine izin vermeyiz" ifadesini kullandı.

Son Dakika! Rusya'dan Biden'ın 'Gelecek ay Ukrayna'yı işgal edebilirler' sözlerine yanıt: Savaş olmayacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov.

"HALKLARIMIZ ARASINDA BİR SAVAŞ FİKRİNİ BİLE KABUL EDİLEMEZ BULUYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Daire Başkan Yardımcısı Alexey Zaitsev de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayacağını ifade ederek, "Halklarımız arasında bir savaş fikrini bile kabul edilemez buluyoruz" dedi. Zaitsev, batının ise tam aksini söylediğini ifade ederek, "Ancak, Ukrayna'nın denizaşırı ortakları farklı bir görüşe sahip. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması hikayelerine bağlı kalmaya kararlı görünüyorlar. Bunu gerçeğe dönüştürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Planlarında bir şeyler ters gittiğinde, gerilimi yapay olarak körüklemeye başlıyorlar. Büyükelçilik personelinin Kiev'den tahliyesini emrediyor, silah tedarikini artırıyor ve Rus tehdidi hakkında daha da yüksek sesle bağırıyorlar. Hatta Şubat ayına kadar Rusya'nın Ukrayna'ya 'saldırma' planı yaptıklarını bile söylüyorlar" dedi.

Son Dakika! Rusya'dan Biden'ın 'Gelecek ay Ukrayna'yı işgal edebilirler' sözlerine yanıt: Savaş olmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Daire Başkan Yardımcısı Alexey Zaitsev.

"UKRAYNA MAKAMLARINI BAĞIMSIZ OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Zaitsev, Ukrayna'yı bağımsız olmaya, kendi kararlarını ve çıkarlarını düşünmeye davet ettiklerini belirterek, "Ukrayna makamlarını bağımsız olmaya, kendi ülkelerinin ve halkının çıkarlarını düşünmeye, Donetsk ve Lugansk ile doğrudan diyalog içinde mevcut çatışmaya sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulmaya çağırıyoruz. NATO ülkelerinin doğu Ukrayna'daki çatışmayı körüklemeye son vermelerini ve bu ülkenin içişlerine karışmaktan kaçınmalarını umuyoruz" ifadelerini kullandı.


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Son Dakika Dünya Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak - Son Dakika
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