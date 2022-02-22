Son Dakika: Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı - Son Dakika
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Son Dakika: Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı

22.02.2022 21:02

Son dakika: Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasından sonra Moskova-Kiev arasındaki kriz büyüdü. Bu gelişmelerin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, çok yakın bir zamanda Ukrayna'daki diplomatik personelinin tahliye edileceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı aldı. Kısa süre sonra kararname Rus parlamentosu tarafından onaylandı. Bu gelişmelerin ardından ABD, NATO ülkeleri ve AB ülkelerinden tepkiler ve kınamalar peş peşe geldi. İngiltere ve Almanya bir dizi yaptırım kararı açıkladı. Ancak bu duruma kulak asmayan Rusya, Kiev'le olan tüm ilişkisini koparma noktasına geldi.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER KOPMA NOKTASINDA

Son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki diplomatik personelinin tahliye edileceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kiev'deki büyükelçiliğinin yanı sıra Odessa, Lviv ve Harkiv'deki konsolosluklarının 2014'ten bu yana saldırılara uğradıkları iddia edildi.

"YAKIN ZAMANDA TAHLİYE EDİLECEK"

Söz konusu saldırılar nedeniyle Rus diplomatların, elçilik ve konsolosluk personelinin güvenliğini sağlamak için tahliye kararı alındığına işaret edilen açıklamada, "Rusya yönetimi, çok yakın bir zamanda Ukrayna'daki diplomatik personelinin tahliye edilmesi kararı almıştır." ifadesine yer verildi.

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Ukrayna Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından bugün olağanüstü toplanma kararı aldı. Ukrayna Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından bugün olağanüstü toplanma kararı aldı. Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk nerede ve statüsü ne? Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk nerede ve statüsü ne?

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı - Son Dakika


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