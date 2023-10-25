BMGK'da Hamas'ın 7 Ekim operasyonunu kınayan ABD öncülüğündeki karar tasarısını 3 ülke veto etti

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İsrail bu gece Gazze\'de katliam yapıyor! 2 milyon kişiden haber yok

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail- Filistin çatışmasına yönelik gelişmelere ilişkin ABD ve Rusya tarafından sunulan iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edildi. Hamas'ın 7 Ekim'deki operasyonunu kınayan ABD öncülüğündeki karar tasarısını Rusya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri veto etti.

BMGK TOPLANDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmaları görüşmek üzere toplandı. BMGK'da Hamas'ın 7 Ekim operasyonunu kınayan, İsrail'in saldırılarını kendini savunma hakkı olarak gören ABD öncülüğündeki karar tasarısı görüşüldü.

HAMAS'LA İLGİLİ KARAR TASARISINI RUSYA, ÇİN VE BAE VETO ETTİ

Rusya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) karar tasarısını veto etti. Arnavutluk, Fransa, Ekvador, Gabon, Gana, Japonya, Malta, İsviçre, İngiltere ve ABD karar tasarısı lehte oy kullandı. Brezilya ve Mozambik ise çekimser kaldı.

"AMAÇLARI ABD'NİN BÖLGEDEKİ SİYASİ DURUMUNA DESTEK OLMAK"

Karar tasarısında Gazze Şeridi'nde "insani ateşkes" ve insani yardımların güvenli geçişi çağrısında bulunulurken, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia yaptığı açıklamada, ABD'nin karar tasarısında ateşkes çağrısı yapmadığını ve Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırıları kınamadığı için sert bir şekilde eleştirdi. Nebenzya, "Bu son derece siyasallaştırılmış belgenin açıkça tek bir amacı var. Sivilleri kurtarmak değil, ABD'nin bölgedeki siyasi durumuna destek olmak" dedi. BM Konseyi'ndeki bir Rus delegesi yaptığı açıklamada, "İsrail, Filistin'i işgal eden bir devlettir." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE ABD VETO ETMİŞTİ

BM Güvenlik Konseyi'ne Brezilya tarafından 18 Ekim'de sunulan karar tasarısı, ABD tarafından veto edilmişti. Karar tasarısında, Gazze Şeridi'nde "insani ateşkes", İsrail'e Gazze'deki sivillerin ve BM personelinin güneye taşınması yönündeki emrini iptal etmesi tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunulmuş, Hamas'ın saldırıları ve sivillere yönelik her türlü şiddet ve düşmanlık ile her türlü terör eylemi kınanmıştı.