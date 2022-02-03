Son Dakika! Ukrayna Savunma Bakanı: Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız

Bir süredir Rusya ve Ukrayna arasında yükselen tansiyon nedeniyle dünyanın gözü bu bölgeye çevrildi. Her an savaş çıkabileceği endişe devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir dizi temasta bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti.

ERDOĞAN BARIŞIN TESİSİ İÇİN UKRAYNA'YA GİTTİ

Daha önce de iki ülke liderini görüştürmek istediğini söyleyen Erdoğan, ziyaretine ilişkin, "Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Önemli bölgesel konularda fikir alışverişi yapacağız. Biz de Karadeniz ülkesi olarak tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz. Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyorum." ifadelerini kullandı.

"PUTİN TÜRKİYE'YE GELECEK"

Ukrayna lideri Zelensky ile görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye'ye ziyaretini gerçekleştirecek. Bu iki ziyareti yapmadan, hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz. Ama görüşmeleri yaptıktan sonra neyi nereye oturtacağımızı; bölgenin önemli ülkesi olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki olumsuz gelişmeleri görmek bizler için doğru bir gelişme değil. Kiev'de yapacağımız görüşmede, Kırım'daki soydaşlarımızın durumu üst sıralarda yer alacaktır." dedi.

"GÖRÜŞMELERİN TÜRKİYE'DE YAPILMASINA HAZIRIZ"

Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüşeceklerini açıklayan Erdoğan'ın ziyaretinin hemen başında Ukrayna'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Savunma Bakanı "Rusya'nın kabul etmesi durumunda Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız" şeklinde konuştu.