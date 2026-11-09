SPD'li vekil Karaahmetoğlu Adana'daki plastik atık kirliliğine karşı denetim istedi - Son Dakika
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SPD'li vekil Karaahmetoğlu Adana'daki plastik atık kirliliğine karşı denetim istedi

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SPD\'li vekil Karaahmetoğlu Adana\'daki plastik atık kirliliğine karşı denetim istedi
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SPD Milletvekili Karaahmetoğlu, Avrupa'dan gelen plastik atıkların Adana'da yol açtığı kirliliğe dikkat çekip denetim ve ortak mücadele çağrısı yaptı. Araştırmaya göre bazı geri dönüşüm tesislerinin aşağı kesimlerindeki sularda mikroplastik yoğunluğu 132 kata kadar yüksek ölçüldü.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Avrupa'dan Türkiye'ye gönderilen plastik atıkların Adana'da ciddi çevre kirliliğine yol açtığını belirterek, atık ticaretinde denetimlerin artırılması ve Almanya ile Türkiye'nin ortak mücadele yürütmesi çağrısında bulundu. Karaahmetoğlu, "Türkiye, Avrupa'nın çöp kutusu olmamalı" dedi.

Almanya Federal Meclisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi sürerken Adana'da Avrupa'dan gönderilen plastik atıkların yol açtığı çevre kirliliğine dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin plastik atık ihracatının üçte birinden fazlasının Türkiye'ye yöneldiğini belirten Karaahmetoğlu, hem Avrupa'ya hem de Türkiye'ye sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yayımlanan haberde, Adana'daki geri dönüşüm tesislerinin çevresinde ciddi çevre kirliliği yaşandığına ilişkin bulgular gündeme geldi. Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sedat Gündoğdu'nun araştırmalarına göre, bazı geri dönüşüm tesislerinin aşağı kesimlerindeki sularda mikroplastik yoğunluğu, yukarı kesimlere kıyasla 132 kata kadar daha yüksek ölçüldü.

Karaahmetoğlu, Antalya'da iklim kriziyle mücadele ve çevrenin korunması konularının ele alındığı bir dönemde Adana'daki kirliliğin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, "İklim mücadelesinin başarısı, konferans salonlarında verilen mesajlarla değil, bu mesajların gerçek hayatta ne kadar karşılık bulduğuyla değerlendirilir" dedi.

Plastik atık sorununun yalnızca Türkiye'nin atık yönetimi politikalarından kaynaklanmadığını vurgulayan Karaahmetoğlu, Çin'in 2018 yılında plastik atık ithalatını yasaklamasının ardından Avrupa'dan Türkiye'ye yönelen atık miktarının arttığına dikkat çekti.

Avrupa Birliği'nin kendi çevre standartlarını uygularken başka ülkelerde ortaya çıkan kirliliğe karşı da sorumluluk taşıdığını ifade eden Karaahmetoğlu, "Kendi sınırlarımız içinde yüksek çevre standartları uygularken, atıklarımızın başka ülkelerde doğayı ve insan sağlığını tehdit etmesini kabul edemeyiz. Çevre sorunlarını başka ülkelere ihraç ederek çevreci olunamaz" diye konuştu.

"OKULLARININ YAKININDA ATIK BİRİKTİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'de plastik atık ithalatına ilişkin denetimlerin yetersizliğini de eleştiren Karaahmetoğlu, atıkların yerleşim alanları, okullar, tarım arazileri ve su kaynakları üzerindeki olası etkilerinin ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.

Ekonomik kazanç gerekçesiyle çevre ve halk sağlığının geri plana atılamayacağını belirten Karaahmetoğlu, "Adana'da ortaya çıkan tablo, denetim mekanizmalarının etkinliği konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor. Çocukların eğitim gördüğü okulların yakınında atıkların birikmesi, tarım alanlarının ve su kaynaklarının kirlenmesi riski görmezden gelinemez. Türkiye, Avrupa'nın çöp kutusu olmamalı" ifadelerini kullandı.

"MİKROPLASTİK TEHDİDİ İNSAN SAĞLIĞINI DA ETKİLİYOR"

Plastik kirliliğinin yalnızca atıkların depolandığı alanlarla sınırlı olmadığını belirten Karaahmetoğlu, mikroplastiklerin akarsulara, denizlere ve besin zincirine karışarak insan sağlığı açısından da risk oluşturduğunu vurguladı.

Bilimsel araştırmalarda insan kanında, akciğer dokusunda ve plasentada mikroplastik parçacıklarına rastlandığını hatırlatan Karaahmetoğlu, bu parçacıkların uzun vadeli sağlık etkilerinin henüz bütünüyle bilinmediğini, ancak mevcut bulguların ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

"KİRLİLİK AKDENİZ'İ VE EKONOMİYİ DE TEHDİT EDİYOR"

Adana'daki plastik atıkların su kanalları ve Seyhan Nehri aracılığıyla Akdeniz'e ulaşma ihtimaline dikkat çeken Karaahmetoğlu, kirliliğin yalnızca bölgesel bir çevre sorunu olmadığını ifade etti.

Deniz ekosistemi, balıkçılık, tarım ve turizmin de bu tehditle karşı karşıya olduğunu belirten Karaahmetoğlu, Akdeniz kıyılarında yaşanabilecek çevre kirliliğinin Türkiye ekonomisine uzun vadede zarar verebileceğini kaydetti.

"ALMANYA VE TÜRKİYE'YE ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI"

Karaahmetoğlu, plastik atık ticaretinde şeffaflığın artırılması, çevre açısından riskli sevkiyatların önlenmesi ve bağımsız denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Almanya ile Türkiye arasında atık yönetimi ve çevrenin korunması konusunda daha etkili iş birliği mekanizmalarının kurulmasını istedi.

İklim kriziyle mücadelede yalnızca hedef açıklamanın ve uluslararası zirveler düzenlemenin yeterli olmadığını vurgulayan Karaahmetoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Almanya ve Avrupa Birliği kendi atıklarının sorumluluğunu üstlenmeli, Türkiye ise çevre mevzuatını kararlılıkla uygulamalı ve halk sağlığını ekonomik çıkarların önünde tutmalı. Antalya'daki zirve, çevre politikalarındaki çelişkileri örtmek için değil, onlarla yüzleşmek ve gerçek bir değişim başlatmak için fırsat olmalıdır."

Kaynak: ANKA
Selahattin KaraahmetoğluPolitikaPlastikAdanaDünyaSon Dakika

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