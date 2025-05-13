Starmer\'a Bağlı Mülklerde Kundaklama Soruşturması

İngiltere'de terörle mücadele polisi, Başbakan Keir Starmer ile bağlantılı iki mülkün yangınla zarar görmesinin ardından kundaklama soruşturması başlattı.

12 Mayıs Pazartesi günü erken saatlerde başbakanın Londra'nın kuzeyindeki Kentish Town'da bulunan evinde çıkan yangına müdahale için acil servis ekipleri çağrıldı.

Londra Metropolitan Polisi, binanın girişinde hasar meydana geldiğini ancak kimsenin yaralanmadığını söyledi.

11 Mayıs Pazar günü yerel saatle 03:00'ten hemen sonra ise acil servis ekipleri, Başbakan Starmer'la bağlantılı olan Islington yakınlarındaki başka bir bir evin ön kapısında çıkan küçük bir yangına müdahale için çağrıldı.

Londra İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, bir kişinin solunum cihazı takan ekipler tarafından iç merdivenlerden güvenli bir yere çıkarıldığı belirtildi.

Polis soruşturmanın bir parçası olarak bir araç yangınını da araştırıyor.

Her üç yangın da şüpheli olarak değerlendirilirken ve soruşturmalar devam ediyor.

Downing Street'teki resmi konutunda yaşayan başbakanın, genel seçimlerden önce oturduğu Kentish Town'daki mülkün hala sahibi olduğu, ancak o zamandan beri kiraya verdiği öğrenildi.

Resmi sözcüsü, başbakanın acil durum servislerine çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Konunun "aktif bir soruşturmaya tabi olduğunu, bu nedenle daha fazla yorum yapamayacağını" sözlerine ekledi ve yangın başladığında tesiste kimin bulunduğuna dair daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Polis daha önce yaptığı açıklamada, "önlem olarak ve mülkün daha önce yüksek profilli bir kamu şahsiyetiyle bağlantıları olması nedeniyle" soruşturmayı terörle mücadele memurlarının yürüttüğünü söyledi.

Kentish Town'daki yangınla ilgili olarak Londra İtfaiyesi Pazartesi günü yerel saatle 01:11'de "küçük bir yangın" için çağrıldığını ve yangının yaklaşık 20 dakika sonra kontrol altına alındığını açıkladı.

Kentish Town İtfaiyesi'nden yaklaşık 10 itfaiyeci ve iki itfaiye aracının olay yerine gittiği açıklandı..

Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada "Mülkün girişinde hasar meydana geldi, kimse yaralanmadı" ifadeleri yer aldı.

Daha sonra, 8 Mayıs Perşembe günü saat 03:00'ten hemen önce, itfaiyecilerin aynı sokakta küçük bir araba yangınına çağrıldığı ortaya çıktı. Yangın saat 03:30 itibariyle kontrol altına alındı.

Kentish Town'daki ev daha önce de protestocuların hedefi olmuştu. Geçen yıl evin önünde Filistin yanlısı bir gösteri düzenleyen üç kişi kamu düzeni suçundan suçlu bulunmuştu.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.