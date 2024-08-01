Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor - Son Dakika
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Dünya

Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor

Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor

İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'e düzenlenen suikastlar sonrası gelmesi beklenen misilleme saldırılarına karşı yüksek alarm durumuna geçti. İran, Lübnan ve hatta Yemen'den gelecek eş zamanlı bir saldırı olasılığını değerlendiren İsrail'in hava savunma sistemlerinin hepsini devreye sokmaya hazırlandığı öğrenildi.

01.08.2024 10:20  Güncelleme: 10:48
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İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenlenmesinin ardından "güçlü bir karşılık beklediği" bildirildi.

"SALDIRI DURUMUNDA ABD BİZİ DESTEKLEYECEK"

Yediot Ahranot'a konuşan üst düzey İsrailli yetkili, "kesinlikle güçlü bir karşılığa hazırlandıklarını, saldırı durumunda ABD'nin başını çektiği uluslararası toplumun sahne arkasından bölgesel bir çatışmanın önlenmesi için çalıştığını" aktardı. ABD'nin herhangi bir saldırı durumunda İsrail'i destekleyeceğine işaret eden yetkili, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Beyrut'u ziyaret edeceğini iletti.

Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür ve Hamas lideri İsmail Haniye.

EŞ ZAMANLI SALDIRI OLASILIĞI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göreyse İsrail, İran, Lübnan ve hatta Yemen'den de gelecek eş zamanlı bir saldırı olasılığını değerlendiriyor. İsrail'in "sürpriz bir saldırı olasılığını" da değerlendirdiği ve tüm sahasında "yüksek alarm seviyesinde" olduğu belirtildi.

ABD'DEN ERKEN UYARI GELEBİLİR

Tel Aviv ve Washington'ın görüşme trafiğinin hızlandığı, İran'dan gelecek bir saldırı durumunda ABD'nin Orta Doğu'daki üsleriyle İsrail'i erken uyarabileceği aktarıldı. Olası "balistik füze, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla" çok yönlü düzenlenecek kapsamlı bir saldırı durumunda İsrail'in hava savunma sistemlerinin hepsini devreye sokmaya hazırlandığı paylaşıldı.

Kaynak: AA

İsmail Haniye, Lübnan, İsrail, Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz: korkaklar sizi 22 3 Yanıtla
  • Ersan Yiğit: Zaten olayı yapan İsrail değil bence Amerika Amerikayı kuranlar kim benim bildiğim yahudiler işin içinde İsrail bir planın parçası olarak Amerika tarafından öne çıkarılıyor Yoksa İsrailin tek başına nasıl bir gücü var ki herkese kafa tutuyor. Sonra sıkıya geldimi Amerika arkamızda bizi destekliyecek 12 1 Yanıtla

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