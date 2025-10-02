Sumud filosunda yer alan Milletvekili Çalışkan, gece saatlerinde gönderdiği son görüntüyle İsrail'in saldırılarını anlattı - Son Dakika
Sumud filosunda yer alan Milletvekili Çalışkan, gece saatlerinde gönderdiği son görüntüyle İsrail'in saldırılarını anlattı

02.10.2025 10:17
Gazze'ye insanı yardım götüren Sumud Filosunda yer alan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, İsrail'in siber saldırıları ve gemilere yönelik saldırıları anlattı. Çalışkan, İsrail'in bazı gemilerin dümenine saldırı düzenlediğini ve kendi sınırlarına yaklaşan gemilerdeki insanları gözaltına aldığını belirtti.

Sumud Filosu'nda yer alan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, çektiği görüntülerle İsrail'in siber saldırıları başta olmak üzere gemilere yönelik saldırılarını anlattı.

İsrail'in saldırılarında yerle bir olan Filistin'in Gazze kentine insani yardım götürmek için dünyanın dört bir yanından onlarca insan denizden yola çıkmıştı. Sumud Filosu'nda yer alan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, gece saatlerinde çektiği görüntülerle filodaki son durumu ve İsrail'in saldırılarını dile getirdi. Sabah saatlerinde ailesiyle görüşen Milletvekili Çalışkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Gazze'ye doğru ilerlediği öğrenildi.

Gece saatleri itibariyle Sumud Filosu'na saldırılar olduğunu ifade eden milletvekili Çalışkan, "Şuan Gazze'ye doğru yolumuz devam ediyor, gemideyiz. Öncü gemilerden 3 tanesine saldırı oldu, İsrail askerleri saldırı gerçekleştirdi. Gemideki arkadaşlarımız muhtemelen gözaltına alındılar, ardından süreç devam edecek ve deport edilecekler. Çok sayıda gemi var, biz gerilerde olduğumuz için böyle bir durumla karşılaşmadık" dedi.

"ÖNCELİKLE SİBER SALDIRI OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

İsrail'in siber saldırı ve teknolojik aletlere yönelik saldırı gerçekleştirdiğini ifade eden Çalışkan, "İsrail'in saldırıları öncelikle siber saldırı olarak gerçekleşti. İnternet bağlantısı ve elektronik mekanizmalar devre dışı kaldı. İsrail, bazı gemilerin dümenine saldırdı, son olarak ise kendi sınırlarına yaklaşan gemilerdeki insanları gözaltına aldı. Bu defa gemi sayısı çok fazla olduğu için bu gemiler bu sınırı geçti. Pekala yarın, Gazze'ye yaklaşması bile mümkün olabilir. İsrail'in bundan önceki ve bu seferki bütün saldırıları gece gerçekleşiyor. Dün akşam ve dün gece de saldırmıştı ama hava muhalefetinden tekrar geri çekildiler. Gündüz boyunca müdahale etmediler, sadece siber saldırılar oldu. Şimdi de gemilere saldırı var ve 3 gemiye el konuldu. Bundan sonraki gemiler içinde benzer bekleyiş sürüyor. Diğer gemilerde bulunan bizlerse halen moral ve motivasyon içerisinde bekleyişimizi sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Necmettin Çalışkan, Milletvekili, İsrail, Hatay, Gazze

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.