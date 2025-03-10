Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu - Son Dakika
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Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu

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Suriye'nin Tartus ve Lazkiye illerindeki olaylarda ölü sayısı 1500'e ulaştı. Suriye ordusu birlikleri ve devrik rejim destekçileri arasındaki olaylarla ilgili konuşan Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hasan Abdulgani, operasyonunun sona erdiğini duyurdu.

10.03.2025 16:07  Güncelleme: 16:26
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Suriye Savunma Bakanlığı kıyı illerindeki güvenlik ve askeri operasyonunun sona erdiğini duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 6 Mart Perşembe gününden bu yana yaşanan olaylar da, çoğu sivil, yaklaşık bin 500 kişinin öldüğü açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hasan Abdulgani, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Akdeniz kıyısındaki Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde güvenlik tehditlerini ve Esad yönetimiyle ilişkili olan birliklerin etkisiz hale getirdiğini söyledi ve "Bunu başardıktan sonra askeri operasyonun sona erdiğini duyuruyoruz" dedi.

Suriye'de günlerdir akan kan durdu!

"ONLARI HAYATİ YERLERDEN UZAKLAŞTIRDIK"

"Operasyon için belirlenen tüm hedeflere ulaşmada güçlerinin başarılı" olduğunu belirten Abdulgani, "Devrik rejim kalıntılarının ve subaylarının saldırılarını püskürtmeyi başardık. Onları hayati yerlerden uzaklaştırdık" dedi. Abdulgani, "Güvenlik birimleri, önümüzdeki dönemde istikrarı sağlamak ve halkın emniyet ve güvenliğini korumak için çalışmalarımızı pekiştirmek üzere çalışacaktır" diye konuştu.

Suriye'de günlerdir akan kan durdu!

"YENİ PLANLARIMIZ OLACAK"

Bakan Abdulgani ayrıca, "devrilen rejimin kalıntılarıyla savaşmaya devam etmek ve gelecekteki tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmak üzere yeni planların" olacağına işaret etti.

Suriye'de günlerdir akan kan durdu!

ÖLÜ SAYISI 1454'E YÜKSELDİ

SOHR'a göre, Lazkiye ve çevresindeki olaylarda toplam ölen insan sayısı bin 454'e ulaştı.

SURİYE NASIL KARIŞTI?

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

ŞARA'DAN UYARI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını söylemiş, birlik ve beraberlik mesajı vermiş, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amaçlarının olmadığını ifade etmişti.

Şara, bölgedeki güvenlik güçlerini devrik rejim unsurlarına hızlı müdahaleleri ve performansları için tebrik ettikten sonra şunları kaydetmişti:

"Güvenlik güçlerine kimsenin aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin vermemesi gerektiğini vurguluyor ve bunu önlemek için çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Bizi düşmanlarımızdan ayıran şey, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlakımızdan vazgeçtiğimiz anda düşmanlarımızla aynı düzeye ineriz. Düşmüş rejimin kalıntıları, bir provokasyon peşinde koşuyor; bu provokasyon, aşırılıklara yol açarak onların işine yarayacak bir durum yaratmayı amaçlıyor."

Suriye\'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500\'ü buldu

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Son Dakika Dünya Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu - Son Dakika

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