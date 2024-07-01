Suriye'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü - Son Dakika
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Suriye'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü

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Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde çıkan olaylarda, provokatörler tarafından taşlanan Türk tırları, ülkeye döndü. Görüntülerde, Türkiye'ye dönen tırların büyük zarar aldığı kameraya yansıdı.

01.07.2024 22:16
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Suriye'nin kuzeyinde, Mehmetçik tarafından terörden temizlenen bölgelerde çıkan provokatif olaylarda saldırıya uğrayan Türk tırları Türkiye'ye döndü.

Dün gece Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayının ardından patlak veren olayların yankıları sürerken bugün de Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altında tuttuğu bölgelerde karışıklık çıktı. Azez, El Bab ve Afrin'de, Türkiye'den gelen tırlara provokatör bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

Suriye'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü

SALDIRIYA UĞRAYAN TIRLAR ÜLKEYE DÖNDÜ

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, ülkeye dönen tırların büyük hasar aldığı, camlarının kırıldığı ve kaportalarında göçükler olduğu kameraya yansıdı. Görüntülerde ayrıca 1 şoförün de, atılan taşlar nedeniyle başından yaralandığı görüldü.

Suriye'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü

NE OLDU?

Önceki akşam, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde olaylar çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde provokatörlerin Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştığı, askerlerin de göstericileri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, Türkiye'den Suriye'ye giden tırların ve Türk plakalı araçların da taşlandığı kameralara yansıdı.

Suriye\'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Türkiye, Suriye, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Samsun Sporlu: boşuna dememişler acıma yetime 176 6 Yanıtla
    Oğuz Kuru: Besle kargayı oysun gözünü derler 114 5 Selami Karagülle: O laf öyle değil iyilik yap at denize balık bilmezse halık bilir dir 12 33
  • Yunus Uslu: Acımayın artık yeter . Bu halka bu çile bu yük . Önce benim milletim benim çocuğum annem teyzem komşum .. ülkemde artık istemiyorum 169 5 Yanıtla
  • Ankara null: basimizda devlet yokki saraydaki takilmaca umrunda bile dgl 104 21 Yanıtla
  • Mert Ünlükara: Türkiye misafirperverliğini fazlasıyla yaptı. Fazlası herkese zarar. 72 0 Yanıtla
  • Coşkun Barış: Verin yetkiyi görün etkiyi bu daha iyi günlerimiz 46 5 Yanıtla
  • Anazarbus : Suriyeli lerin araçlarının plakaları da SAA ve MA oluyor. Nedense aklıma geldi 36 7 Yanıtla
    ALİÇO null: niye söyledin yaa ???? şimdi bütün büyüyü bozdun bence ????????? 2 9
  • hüseyin güner: acıdık sonuç ortada 29 2 Yanıtla
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