Suriye\'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü

Dünya

Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk\'e bile acımadı

Suriye'nin kuzeyinde, Mehmetçik tarafından terörden temizlenen bölgelerde çıkan provokatif olaylarda saldırıya uğrayan Türk tırları Türkiye'ye döndü.

Dün gece Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayının ardından patlak veren olayların yankıları sürerken bugün de Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altında tuttuğu bölgelerde karışıklık çıktı. Azez, El Bab ve Afrin'de, Türkiye'den gelen tırlara provokatör bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

SALDIRIYA UĞRAYAN TIRLAR ÜLKEYE DÖNDÜ

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, ülkeye dönen tırların büyük hasar aldığı, camlarının kırıldığı ve kaportalarında göçükler olduğu kameraya yansıdı. Görüntülerde ayrıca 1 şoförün de, atılan taşlar nedeniyle başından yaralandığı görüldü.

NE OLDU?

Önceki akşam, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde olaylar çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde provokatörlerin Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştığı, askerlerin de göstericileri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, Türkiye'den Suriye'ye giden tırların ve Türk plakalı araçların da taşlandığı kameralara yansıdı.