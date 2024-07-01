Suriye\'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Dünya

Kayseri\'yi yangın yerine çeviren olayları Vali Çiçek\'in bu konuşması bitirmiş

"BBP Türk milliyetçisi değil" çıkışına sert yanıt: Neo-faşist lider bizi anlayamaz

Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk\'e bile acımadı

Önce Kayseri, ardından Suriye! Süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?

Dün gece Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayının ardından patlak veren olayların yankıları sürerken bugün de Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altında tuttuğu bölgelerde karışıklık çıktı. Azez'deki sebze ve meyve halinde Türkiye'den gelen tırlara provokatör bir grup tarafından saldırı düzenlenirken, bir grup da Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştı. Tırmanan gerginlik esnasında askerlerimiz göstericileri karargahtan uzaklaştırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'e, Türkiye'den sebze ve meyve getiren tırlara provokatör bir grup saldırdı. Tırlara taşlayarak zarar veren grup, daha sonra hurda haline gelen araçları ateşe verdi. Provokatör grubun tekbir getirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

MEHMETÇİK HAVAYA ATEŞ AÇTI

Terörden temizlenen bölgede konuşlu Türk askerlerinin olduğu bir binaya da girmek isteyen provokatörler, Mehmetçik engel oldu. Silahlarla havaya ateş atan Mehmetçik, provokatör grubu bina bahçesi ve çevresinden uzaklaştırmaya çalıştı.

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRDILAR

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktası olduğu anlaşılan bir yerde ise toplanan provokatör grup, buldukları bir Türk bayrağını parçaladı. Provokatör grubun küstah hareketleri saniye saniye kameraya yansıdı.

TÜRK PLAKALI ARAÇLARA SALDIRDILAR

Bir başka görüntüde ise, Türkiye sınırına giden Türk plakaları araçlara saldıran provokatörler, önünü kestikleri bir aracı alıkoyup zarar verdi. Aracın içindeki şoförün dil dökmesine de aldırış etmeyen provokatörler, araca hurdaya çevirdi. Aracın içinde bulunan şoför ve yolcunun akıbeti ise bilinmiyor.

MARE'DEKİ EMNİYET BİNASINI BASTILAR

Diğer bir görüntüde ise provokatör grupların, terörden temizlenen Mare'deki Emniyet binasını bastığı görüldü. Görüntülerde, bina kapısı girişindeki Türk bayrağına küstahça saldıran grubun, bayrağı yırtıp yere attığı kameraya yansıdı.