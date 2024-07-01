Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

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Dün akşam saatlerinde Kayseri'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde olaylar çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde provokatörlerin Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştığı, askerlerin de göstericileri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

01.07.2024 17:32
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Dün gece Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayının ardından patlak veren olayların yankıları sürerken bugün de Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altında tuttuğu bölgelerde karışıklık çıktı. Azez'deki sebze ve meyve halinde Türkiye'den gelen tırlara provokatör bir grup tarafından saldırı düzenlenirken, bir grup da Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştı. Tırmanan gerginlik esnasında askerlerimiz göstericileri karargahtan uzaklaştırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'e, Türkiye'den sebze ve meyve getiren tırlara provokatör bir grup saldırdı. Tırlara taşlayarak zarar veren grup, daha sonra hurda haline gelen araçları ateşe verdi. Provokatör grubun tekbir getirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

MEHMETÇİK HAVAYA ATEŞ AÇTI

Terörden temizlenen bölgede konuşlu Türk askerlerinin olduğu bir binaya da girmek isteyen provokatörler, Mehmetçik engel oldu. Silahlarla havaya ateş atan Mehmetçik, provokatör grubu bina bahçesi ve çevresinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRDILAR

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktası olduğu anlaşılan bir yerde ise toplanan provokatör grup, buldukları bir Türk bayrağını parçaladı. Provokatör grubun küstah hareketleri saniye saniye kameraya yansıdı.

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

TÜRK PLAKALI ARAÇLARA SALDIRDILAR

Bir başka görüntüde ise, Türkiye sınırına giden Türk plakaları araçlara saldıran provokatörler, önünü kestikleri bir aracı alıkoyup zarar verdi. Aracın içindeki şoförün dil dökmesine de aldırış etmeyen provokatörler, araca hurdaya çevirdi. Aracın içinde bulunan şoför ve yolcunun akıbeti ise bilinmiyor.

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

MARE'DEKİ EMNİYET BİNASINI BASTILAR

Diğer bir görüntüde ise provokatör grupların, terörden temizlenen Mare'deki Emniyet binasını bastığı görüldü. Görüntülerde, bina kapısı girişindeki Türk bayrağına küstahça saldıran grubun, bayrağı yırtıp yere attığı kameraya yansıdı.

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
Suriye\'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Kayseri, Suriye, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • İsmail Akyürek: Şimdi anladınız mı ne demek istediğimizi 163 8 Yanıtla
    mürsel sarıteke: Milletçe sapığiz karışmayın diyorlar. 30 1 mustafa sagdic: anlamazlar abi anlamazlar. 12 2
  • ökkeş Kalem: Alın size din kardesi 125 6 Yanıtla
  • ökkeş Kalem: Dedeleri neydi ki torunları ne olsun ne zaman ekmek yese o zaman hirliyorlar 119 7 Yanıtla
  • Seçmece null: Galeyana gelmeyelim.Şahsi suçları genelleme yapmayalım.Çocuğa istismar edeni asalım.Kısas... 22 80 Yanıtla
    Harun Çelik: Kaybol makarnacı 38 16 mustafa sagdic: makarna var yinn mi 24 10 Seçmece null: Yazdıklarım açık ve net.Türkten yana olandan yanayım... 1 4 İlhami Koçsedir: sen kimin tarafındasın 4 0
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