Dün gece Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayının ardından patlak veren olayların yankıları sürerken bugün de Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altında tuttuğu bölgelerde karışıklık çıktı. Azez'deki sebze ve meyve halinde Türkiye'den gelen tırlara provokatör bir grup tarafından saldırı düzenlenirken, bir grup da Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştı. Tırmanan gerginlik esnasında askerlerimiz göstericileri karargahtan uzaklaştırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı.
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'e, Türkiye'den sebze ve meyve getiren tırlara provokatör bir grup saldırdı. Tırlara taşlayarak zarar veren grup, daha sonra hurda haline gelen araçları ateşe verdi. Provokatör grubun tekbir getirmesi de dikkatlerden kaçmadı.
Terörden temizlenen bölgede konuşlu Türk askerlerinin olduğu bir binaya da girmek isteyen provokatörler, Mehmetçik engel oldu. Silahlarla havaya ateş atan Mehmetçik, provokatör grubu bina bahçesi ve çevresinden uzaklaştırmaya çalıştı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktası olduğu anlaşılan bir yerde ise toplanan provokatör grup, buldukları bir Türk bayrağını parçaladı. Provokatör grubun küstah hareketleri saniye saniye kameraya yansıdı.
Bir başka görüntüde ise, Türkiye sınırına giden Türk plakaları araçlara saldıran provokatörler, önünü kestikleri bir aracı alıkoyup zarar verdi. Aracın içindeki şoförün dil dökmesine de aldırış etmeyen provokatörler, araca hurdaya çevirdi. Aracın içinde bulunan şoför ve yolcunun akıbeti ise bilinmiyor.
Diğer bir görüntüde ise provokatör grupların, terörden temizlenen Mare'deki Emniyet binasını bastığı görüldü. Görüntülerde, bina kapısı girişindeki Türk bayrağına küstahça saldıran grubun, bayrağı yırtıp yere attığı kameraya yansıdı.
Son Dakika › Dünya › Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı - Son Dakika
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