Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada

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Yıllardır iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'de, özellikle de İdlib kentinde son dönemde tansiyon giderek artıyor. Tüm gözler yeniden bu bölgeye çevrilmişken, dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

10 YIL SONRA BİR İLK

Sınır kapılarının açılması ve bakanlar düzeyinde görüşmelerin ardından Ürdün Kralı II. Abdullah ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad önceki gün telefonda görüştü. Bu görüşme, Mart 2011'de savaşın başlamasından bu yana geçen dönem için bir ilk oldu.

SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ ELE ALINACAK

Londra merkezli Suudi gazetesi Şarku'l Avsat'ta 2 Ekim'de yayımlanan habere göre, Ürdün yönetiminin Şam ile ilişkili kademeli olarak normalleştirme planında, ülkedeki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü de yer alıyor. Suriye'nin güney komşusu Ürdün'de yaklaşık 700 bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor.

BÖLGEDEKİ DİĞER LİDERLERLE DE GÖRÜŞTÜ

Ürdün yönetimi tarafından hazırlandığı iddia edilen ve şu an müzakere edildiği iddia edilen belgede, " Rusya'nın meşru çıkarları tanınarak Suriye'de tüm yabancı güçlerin çekilmesinin", " Birleşmiş Milletler'in (BM) 2254 sayılı kararı çerçevesinde bir siyasi çözümün" ve "Suriye yönetimiyle ilişkilerde kademeli değişim" öngörüldüğü aktarıldı. Ürdün Kralı Abdullah'ın, bu planı ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Arap ülkelerinin liderleriyle de görüştüğü öne sürüldü.

Son olarak Suriye'nin güneyindeki Dera bölgesindeki çatışmaların sona ermesinde Rusya aracılığıyla Ürdün ve Suriye'nin işbirliği yaptığı, iki ülke arasında askeri, güvenlik ve ekonomik ilişkilerin normalleşmesi için de görüşmelerin yapıldığı ifade edildi.