Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti - Son Dakika
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Dünya

Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti

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Suriye'nin devrik lideri Esad'ın ailesiyle birlikte yaşadığı lüks ev görüntülendi. Devrik liderin kaçana kadar yaşadığı evde etrafa saçılmış çok sayıda fotoğraf bulundu.

11.12.2024 18:58
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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın ailesi ile birlikte yaşadığı ev görüntülendi. İhtişamı ve lüks mimarisiyle dikkat çeken evinin yanında ise babası Hafız Esad'ın hayattayken ikamet ettiği ev yer alıyor.

EVİN İÇİNDE ETRAFA SAÇILMIŞ ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF BULUNDU

Yönetimi ele geçiren muhalifler evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak eve kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor. Esad ve ailesinin Şam'dan kaçmadan önce bu evde yaşamlarını sürdürüyordu. Evde, Esad ailesine ait etrafa saçılmış çok sayıda fotoğraf bulundu.

Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti

"ŞAM RESEPSİYONU KORUMA ALTINA ALINDI"

Esad'ın misafirlerini ağırladığı Şam Resepsiyon Salonu da görüntülendi. Esad'ın ikametgahının karşısında bulunan ve ülkeye gelen devlet başkanlarının ağırlandığı Şam Resepsiyon Salonu da koruma altına alındı.

Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti

"KAFİR VE ZALİM DİKTATÖRDEN KURTULDUK"

Evin yakınlarında bulunan Abdullah Eslem, "Bizi elli yıldır yöneten zalim bir diktatörden kurtaran devrimcilerimize teşekkür ederiz. Bu zalim ve acımasız diktatör, halkımıza zulüm, ölüm, sürgün ve işkencelerle dolu bir dönem yaşattı. Birçok insan hayatını kaybetti. Ancak kahramanlarımızın cesareti sayesinde bu kafir ve zalim diktatörden kurtulduk. Ailemize ve topraklarımıza kavuşmamızı sağladılar. Allah onları korusun" dedi.

Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti
Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti
Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti
Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti
Kaynak: İHA

Hafız Esad, Politika, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mesko Aljovic:
    Ortadoğu da Arap'ın yapacağı devrimin neticesi ... Diktatörlük bitti..İslami terör geldi... 29 79 Yanıtla
  • Vatan Sever:
    Sarayda Saltanat sürenleri savunup, Tek Adam rejimini iyi birşey sanırsanız sonunuz böyle olur Bütün Saray saltanatlarına bakın o şatafatın arkasında sürünen bir halk var. 10 8 Yanıtla
  • V. A.:
    Adamın evine halk o bu nasıl boyle gırıp talan edebılıyorlar ya, el koyduysan bıle 3-5 yetkılı girer kaydını alır arşivler depoya. Bseye kaldırır koyar. Kapısında asker bekler vs. Adamın garajıyöıs yatak odasıymıs sokaktam gecen gırıyor. İşte muz cumhuriyetinde olur bunlar anca.. 3 7 Yanıtla
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