Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı - Son Dakika
Dünya

Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

17.01.2026 10:58
Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, Suriye ordusunun Halep'in doğusunda yer alan M5 karayolunun üzerindeki YPG'nin işgal ettiği Deyr Hafir'in askeri kontrolünü tamamen sağladığını duyurdu. Ordu, Meskene ve Dibsi Afnan bölgelerine doğru ilerlemeye başladığı açıklanırken mayın temizleme çalışmasının da yapıldığı ifade edildi.

Suriye ordusu, Halep doğusunda yer alan Deyr Hafir'i kontrol altına alırken YPG/SDG, Meskene'den çekilmeye devam ediyor.

DEYR HAFİR'DE KONTROL SAĞLANDI

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki kırsal kesimde bulunan Deyr Hafir'in askeri kontrolünü tamamen sağladığını duyurdu.

BİRLİKLER SEVK EDİLMİŞTİ

Suriye ordusu, sabah saatlerinde kentin kırsalında Hümeyme köyünde giriş yapmak amacıyla birliklerini sevk etmişti. Suriye ordusu, birliklerinin, Deyr Hafir şehrinden başlayarak Fırat nehrinin batı bölgesine giriş yapmaya başladığını duyurmuştu.

BÖLGE KRİTİK HAT ÜZERİNDE

Deyr Hafir, Fırat Nehri'nin batısında yer alması nedeniyle sahadaki askeri ve siyasi dengeler açısından kritik bir noktada bulunuyor. Bölge, son dönemde Suriye'nin kuzeyindeki kontrol alanları ve güvenlik düzenlemeleri tartışmalarında öne çıkan yerlerden biri olarak değerlendiriliyor.

YPG ÇEKİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat'ın batısında örgüt kontrolünde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

