Akaryakıt zammı Suriye'yi ayağa kaldırdı! Petrol tankerlerini durdurdular - Son Dakika
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Akaryakıt zammı Suriye'yi ayağa kaldırdı! Petrol tankerlerini durdurdular

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Suriye'de akaryakıt fiyatlarındaki zamlara karşı protestolar Halep, El Haseke, Deyrizor ve Rakka kırsalındaki çok sayıda kasaba ve köye yayıldı.

Suriye'de mazota yaklaşık yüzde 40, benzine ise yüzde 26 zam yapılmasının ardından başlayan protestolar Halep, Haseke, Deyrizor ve Rakka kırsalındaki çok sayıda yerleşime yayıldı. Yolları yanan lastiklerle kapatan göstericiler, ham petrol taşıyan tankerlerin geçişine izin vermedi.

ZAMLARIN ARDINDAN PROTESTOLAR BAŞLADI

Suriye'de akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamların ardından birçok noktada protestolar düzenlendi. Ülkenin petrol fiyatlarını belirleyen kurumunun 13 Eylül'de yayımladığı yeni tarifeyle mazot fiyatı yaklaşık yüzde 40, benzin fiyatı ise yaklaşık yüzde 26 artırıldı.

Zamlara gerekçe olarak küresel enerji maliyetleri, ithalat giderleri ve Banyas Rafinerisi'nin bakıma alınması gösterildi. Enerji Bakanlığı ise fiyat artışlarının geçici olduğunu bildirdi.

YOLLARI KAPATIP TANKERLERİ DURDURDULAR

Protestolar Halep, Haseke, Deyrizor ve Rakka kırsalındaki çok sayıda kasaba ve köye yayıldı. Göstericiler bazı noktalarda yollarda lastik yakarak trafiği kesti ve Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyen ham petrol tankerlerinin geçişini engelledi.

Rakka kırsalında protestocular, Deyrizor ile Halep'i birbirine bağlayan uluslararası yolu kapattı. Deyrizor kırsalında da yol kapatma eylemleri düzenlendi.

Haseke'nin güney kırsalındaki bazı yerleşimlerde ise Haseke-Deyrizor yolu kapatılarak petrol tankerlerinin geçişine izin verilmedi.

ULAŞIM VE TEMEL HİZMETLERİN MALİYETİ ARTTI

Yakıt fiyatlarındaki yükselişin Haseke'deki şehirler ve kasabalar arasındaki ulaşım ücretlerine de yansıdığı belirtildi. Bölge sakinleri, su taşıma gibi temel hizmetlerin maliyetlerinin de arttığını ifade etti.

Protestocular akaryakıt zamlarının geri alınmasını talep ediyor.

PETROL İHTİYACININ BÜYÜK BÖLÜMÜ KARŞILANAMIYOR

Suriye Enerji Bakanlığı verilerine göre ülkenin günlük ham petrol ve petrol ürünü ihtiyacı yaklaşık 300 bin varil seviyesinde bulunuyor. Yurt içindeki ham petrol üretimi ise bu ihtiyacın yaklaşık 100 bin varilini karşılayabiliyor. Günlük dizel arzının yaklaşık yüzde 60'ı da ithalat yoluyla sağlanıyor.

Kaynak: BBC

Deyrizor, Ekonomi, Enerji, Suriye, Rakka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Akaryakıt zammı Suriye'yi ayağa kaldırdı! Petrol tankerlerini durdurdular - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Dilaver Ceylan Dilaver Ceylan:
    FIAT larida yazsaydın editoş 0 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    yeni bir oyun sahneleniyor 0 0 Yanıtla
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