Suriyeliler İzmir\'de Şam\'daki Gelişmeleri Kutladı

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SURİYE'nin başkenti Şam'ın muhalif gruplar tarafından kontrol altına alınmasının ardından İzmir'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

İzmir'de yaşayan Suriyeliler, muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Basmane Meydanı'nda toplanıp, sevinç gösterilerinde bulunarak kutlama yaptı. Baas rejimini eleştiren slogan atan Suriyeliler, araçlarla kent merkezinde konvoy yapıp, korna çalarak, şehir turu yaptı.