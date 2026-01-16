Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu - Son Dakika
Dünya

Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu

Suudi Arabistan\'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu
16.01.2026 09:22  Güncelleme: 09:45
Suudi Arabistan'ın kuzeyinde yer alan Lauga mağara ağında yapılan kazılarda, doğal yollarla mumyalaşmış 7 çita ile 54 ek çita kalıntısı bulundu. Araştırmacılar, kalıntıların 130 ila 1.800 yıllık olduğunu belirterek çitaların geçmişte Arap Yarımadası'nda yaşadığına dair güçlü kanıt elde edildiğini vurguladı.

Suudi Arabistan'ın Arar kenti yakınlarındaki Lauga mağara ağında bilim insanları, doğal yollarla mumyalaşmış 7 çita iskeleti ve 54 başka çita kalıntısı keşfetti. Bu buluntu, Asya çitalarının yüzyıllar önce Arap Yarımadası'nda yaşamış olduğunu gösteren ilk somut kanıtlar arasında yer alıyor.

BİLİM DÜNYASINDA HEYECAN YARATTI

Arkeologlar ve biyologlar tarafından 2022–2023 yıllarında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan kalıntıların yaşlarının 130 ila 1.800 yıl arasında değiştiği belirlendi. Bu türün bölgede uzun süre var olduğuna işaret eden bulgular, çitaların tarih öncesi dönemde buranın ekosisteminin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor.

Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu

YUMUŞAK DOKULAR BİLE KORUNMUŞ

Keşif, doğal mumyalanmanın büyük memelilerde çok nadir gerçekleştiği koşullarda yapıldı; mağaraların kuru ve sabit iklimi çitaların yumuşak dokularının bile korunmasını sağladı. Bu durum bilim dünyası için büyük önem taşıyor çünkü şimdiye kadar Afrika ve Asya dışındaki çitaların bu denli iyi korunmuş örnekleri görülmemişti.

Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu

GELECEKTEKİ PROJELERE IŞIK TUTACAK

Uzmanlar, bu eski kalıntıların sadece tarih öncesi çita popülasyonlarının haritasını çıkarmakla kalmayıp, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin geçmişini anlamaya da yardımcı olacağını söylüyor. Ayrıca bu bulgular, çitaların yeniden bölgeye kazandırılması için yapılacak gelecekteki projelere de ışık tutabilir.

Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu

Çitalar, Arap Yarımadası'nda 1970'lerden bu yana vahşi olarak görülmüyor. Habitat kaybı, avlanma ve av azalması gibi nedenlerle bölgeden tamamen çekilmiş olan bu büyük kedilerin tarihsel izlerinin bulunması bilim dünyasında heyecan yarattı.

