Suudi Arabistan ve BAE, İran'ın operasyonu öncesi ABD'ye bilgi sızdırmış - Son Dakika
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Dünya

Suudi Arabistan ve BAE, İran'ın operasyonu öncesi ABD'ye bilgi sızdırmış

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İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonunun yankıları sürerken, saldırıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Suudi Arabistan ve BAE'nin operasyon öncesinde ABD ile İran'ın 300'e yakın füzeyle gerçekleştirdiği saldırı planlarına ilişkin istihbarat paylaştığı ortaya çıktı.

15.04.2024 14:45  Güncelleme: 15:21
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ABD baskısı altında olan Suudi Arabistan ve BAE'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı öncesinde operasyona ilişkin istihbarat bilgilerini Washington yönetimiyle paylaştığı ortaya çıktı.

İRANLI YETKİLİLER SALDIRI ÖNCESİ BİLGİ VERMİŞTİ

İran'ın İsrail'e saldırmasından iki gün önce İranlı yetkililer, hava sahalarını korumak amacıyla Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerindeki muhataplarını İsrail'e yönelik planlanan saldırı konusunda bilgilendirmişti.

ABD İLE GİZLİCE ANLAŞTILAR

Wall Street Journal'a konuşan Mısır ve Suudi Arabistan'daki kaynaklara göre, birçok Arap hükümeti İsrail'e yardım etmenin İran'a zarar verme riskinden korktuğunu ancak ABD ile yapılan görüşmelerin ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri saldırıyla ilgili istihbarat paylaşma konusunda gizlice anlaştılar.

ÜRDÜN HAVA SAHASINI ABD'YE AÇTI

Ürdün, hava sahasının ABD ve savunmada yer alan diğer ülkeler tarafından kullanılmasına izin verdi ve ayrıca İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının önlenmesine yardımcı olmak için kendi uçağını kullandı.

Suudi Arabistan ve BAE, İran\'ın operasyonu öncesi ABD\'ye bilgi sızdırmış

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan ve BAE, İran'ın operasyonu öncesi ABD'ye bilgi sızdırmış - Son Dakika

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    Yorumlar (23)

  • ALİÇO null: Müslüman ülke kalmamış rezilliğe bakın birbirlerini ispiyon ediyolar , 267 5 Yanıtla YoH null: daha yeni mi öğrendin dünyadan haberin yok yillardir böyle yeni bisi değil yani 164 4
  • salihb: Orta doğuda 1 tane gerçek Müslüman devlet gösterin deseler şaşar kalırım yeminle.Ne hale gelmişiz.Allah akıl izan şuur versin Müslümanlara. 175 4 Yanıtla
  • Mahmut Gün: Hac bölgesi tüm dünya muslumanlarinin denetiminde olmalı gavura yardım eden kâfirler suudlar artık murted dir bu kadar net 128 6 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: bu ARAP alemi kadar korkak, hoşşik (yalaka) ve güvenilmez başka bir alem yok, bunlarla selam alıp vermek bile gereksiz... 84 7 Yanıtla
  • YoH null: önceden habersiz saldırmaz kimse önce söylüyor sonra saldırıyor yani saldıran insan söylemez habersiz yapardı eğer ciddi saldırmış olsaydı şöyle ilk eleektrik alt yapısını hedef alırdı bunu hedef almayan ülkenin ciddi bir saldırı yapıyor anlamına gelmez laskele attı işte 63 10 Yanıtla
  • Ahmet özdoğan: Ne sızması sağır sultan biliyordu 62 2 Yanıtla
  • Cengiz BAŞAL: Vaay kalleşler vaaayyy 58 4 Yanıtla
  • Emk: Niye şaşırıyor millet ona şaşırıyorum 53 2 Yanıtla
  • KORKMAZ AKDENİZ: digerlerinin ne mal oldugu ortada zaten ama digeri dini kisve giymiş halkı kandırıyor sakalından sarığından utan yazıklar olsun 43 3 Yanıtla
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