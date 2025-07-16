Süveyda'da güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında ateşkes - Son Dakika
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Süveyda'da güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında ateşkes

Süveyda\'da güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında ateşkes
16.07.2025 18:11  Güncelleme: 18:08
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Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilini kontrol altına almaya çalışan Suriye güvenlik güçleriyle silahlı yerel gruplar arasındaki çatışmaların dördüncü gününde ateşkes sağlandı.

Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilini kontrol altına almaya çalışan Suriye güvenlik güçleriyle silahlı yerel gruplar arasındaki çatışmalar dördüncü gününe girdi.

Süveyda'da güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında ateşkes

ŞAM'I SÜVEYDA'YA BAĞLAYAN YOL SURİYE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN KONTROLÜNE GEÇTİ

Suriye güvenlik güçleri, dün gündüz girdikleri Süveyda kent merkezinden akşam saatlerine doğru çıkmalarının ardından ilin kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu mahallelerinde operasyonlarını ve arama-tarama faaliyetlerini devam ettirdi.

Süveyda'da güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında ateşkes

Süveyda'nın banliyösündeki Unkud Kavşağı ile kent merkezindeki Tişrin Kavşağı, güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti. Güvenlik güçleri, başkent Şam'ı Süveyda'ya bağlayan Kanavat yolunu da kontrolüne aldı.

Süveyda'da güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında ateşkes

ATEŞKES SAĞLANDI

Gelişmelerin ardından Suriye resmi haberi ajansı SANA'ya konuşan Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi yetkilileri, Suriye güvenlik güçleriyle silahlı yerel gruplar arasında ateşkes sağlandığını bildirdi.

Süveyda'da güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında ateşkes

SÜVEYDA OLAYLARI

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerine çatışmalar başlamıştı.

Süveyda'da güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında ateşkes

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti. Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Süveyda'da güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında ateşkes

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Süveyda'da güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında ateşkes

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

Süveyda'da güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında ateşkes
Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Süveyda, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Süveyda'da güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında ateşkes - Son Dakika

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