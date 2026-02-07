Tahran'daki askeri tesiste yangın - Son Dakika
Dünya

Tahran'daki askeri tesiste yangın

07.02.2026 07:13
İran'ın başkenti Tahran'da bir askeri tesis içerisindeki marangoz atölyesinde elektrik kontağı nedeniyle büyük bir yangın çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir askeri tesis içinde bulunan marangoz atölyesinde büyük bir yangın çıktı.

İddiaya göre, Kuddusi Caddesi'ndeki askeri tesis içerisinde bulunan 300 metrekarelik marangoz atölyesinde elektrik kontağı nedeniyle yangın meydana geldi. Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 19.00 sıralarında Kuddusi Caddesi'nde bulunan bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. Yangın, atölyenin atık bölümünde meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

PATLAMA SESİ İDDİASI

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiği görülürken, görgü tanıkları yangın öncesinde bölgede şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu iddia etti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Dünya, Son Dakika

