Taliban bile 'liyakat' vurgusu yaptı! Akrabalar devlet kurumlarına atanamayacak - Son Dakika
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BBC

Taliban bile 'liyakat' vurgusu yaptı! Akrabalar devlet kurumlarına atanamayacak

20.03.2023 10:42
Taliban bile 'liyakat' vurgusu yaptı! Akrabalar devlet kurumlarına atanamayacak

Afganistan'da devlet yönetimini sarsıcı şekilde ele geçiren Taliban, tecrübesiz kişilerin aile ilişkileri üzerinden üst düzey makamlara getirildiğine yönelik suçlamalar sonrası hamle yaptı. Taliban lideri "liyakat" konusunda önemli bir karar alarak, hükümet yetkililerinin aile üyelerini kurumlara atamasına yasak getirdi.

Taliban'ın lideri, hükümet yetkililerinin aile üyelerini kurumlara atamasını yasakladı. Hibatullah Akhundzada, bu şekilde pozisyonlara getirilmiş olan oğul ya da aile üyesi kişilerin yerine başka atamalar yapılması talimatını verdi. Akhundzada, aile üyelerinin gelecekte benzer pozisyonlara getirilmesinin de önünü kapadı.

TECRÜBESİZ KİŞİLER ÜST DÜZEY MAKAMLARA GETİRİLDİ

Taliban, yönetimi ele geçirdiği 2021'de, ülkedeki üst düzey bazı kurumlardaki kişilerin işlerine son verdi. Birçok bu şekilde yönetici de yaşanan kaosta ülkeden kaçtı. Devam eden süreçte, tecrübesiz kişilerin aile ilişkileri üzerinden üst düzey makamlara getirildiğine yönelik suçlamalar dile getiriliyordu.

YÖNETİM POZİSYONLARINA OĞULLAR ATANDI

Peşaver'de bulunan Afgan İslami Haber Ajansı'na göre, Taliban liderinin kararnamesi, bazı yönetim pozisyonlarına, oğulların atandığı suçlamaları sonrası açıklandı.

1 TRİLYON DOLARLIK REZERVE RAĞMEN KRİZ YAŞANIYOR

Afganistan, yönetimin değişmesi sonrası giderek derinleşen bir ekonomik ve insani krizle mücadele ediyor. Taliban yönetimine yönelik yaptırımlar nedeniyle, ülkede sağlık sistemi güçlükle ayakta duruyor. Oysa Afganistan'ın yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde bir doğal maden ve gaz rezervi olduğu tahmin ediliyor. Doğal gaz, bakır ve nadir madenlerden oluşan bu rezervler, ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle ülke ekonomisine kazandırılamıyor.

ULUSLARARASI ALANDA DIŞLANMIŞ DURUMDALAR

Yönetiminin kadınları eve hapseden sınırlayıcı politikaları nedeniyle Taliban uluslararası alanda dışlanmış durumda. Ülkenin büyük bölümünde genç kızların ve kadınların ortaokul ile üniversitelere katılmaları yasak.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Dünya Taliban bile 'liyakat' vurgusu yaptı! Akrabalar devlet kurumlarına atanamayacak - Son Dakika

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