Taliban, İklim Zirvesi'ne İlk Kez Heyet Gönderdi - Son Dakika
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Taliban, İklim Zirvesi'ne İlk Kez Heyet Gönderdi

Taliban, İklim Zirvesi\'ne İlk Kez Heyet Gönderdi

Taliban, COP29'a katılarak uluslararası yardım talep etti, iklim değişikliği için destek arıyor.

14.11.2024 05:14
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Afganistan’da Taliban hükümeti, 2021'de iktidarı geri alması sonrası ilk kez Birleşmiş Milletler iklim zirvesine (COP29) bir heyet gönderdi.

Taliban iklim krizine karşı dönüşüm hedeflerini uygulayabilmek için gelişmiş ülkelerden yardım bekliyor.

Azerbaycan’da yapılan zirvenin ana sorusu, kalkınmış ülkelerin trilyon dolarlık bir finansman taahhüdü altına girip girmeyeceği üzerinden şekilleniyor.

Gelişmemiş ülkelere yardım için 2030 itibarıyla 1,3 trilyon dolarlık bir katkı gerektiği belirtiliyor.

Bu finansmandan pay almak isteyen Taliban yönetimi de Bakü’ye üç erkekten oluşan bir heyet gönderdi.

Bakü'de BBC Azerbaycanca Servisi'ne konuşan Afgan heyetinden Rohullah Amin, uluslararası toplumla "birlikte çalışmak" istediklerini söyledi.

Amin, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunu savundu ve "Tüm tarafların bir araya gelmesini bekliyoruz” dedi.

Taliban yetkilisi, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve dönüşüm için “gelişmiş ülkelerden ve küresel finans mekanizmalarından finansman beklediklerini” de söyledi.

Taliban hükümeti, büyük ölçüde kadın haklarına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle BM’ye üye ülkeler tarafından resmen tanınmıyor.

Rejim yetkililerinin, BM Genel Kurulu'ndaki Afganistan’a ayrılan koltuğu almasına da izin verilmiyor.

Ancak Taliban, Bakü’deki zirveye Aliyev yönetimi tarafından gözlemci olarak davet edildi.

BM'ye göre de Afganistan, iklim değişikliği etkilerine karşı dünyanın en kırılgan ülkelerinden biri.

Ancak Taliban rejimi ile mesafeli duruş, ülkeyi kurulan finans mekanizmalarının da dışında bırakıyor.

COP29, Taliban hükümetinin iktidarı yeniden elde etmesinden bu yana katıldığı tartışmasız en yüksek profilli uluslararası etkinlik oldu.

Afganistan’ın Ulusal Çevre Koruma Ajansı (NEPA) direktörü Matiul Hak Halis, 11 Kasım'da AFP haber ajansına verdiği röportajda, ülkenin uluslararası topluma "bir mesaj iletmek" için istekli olduğunu da söylemişti.

Halis’e bu röportajda, da soruldu.

Taliban yetkilisi, iklim değişikliği projelerinin uygulanmasının kadınları da "güçlendireceğini” savundu.

Afganistan şiddetli sel ve kuraklıklardan ciddi şekilde etkileniyor.

Bu yıl ani seller yüzlerce kişiyi öldürdü ve tarım ekonomisine bağımlı olan ülke, on yıllardır görülen en kötü kuraklıklardan birini yaşadı.

Geçimi toprağa bağlı yüzbinlerce kişi, gıdaya erişim güvensizliğiyle karşı karşıya.

BM geçen yıl, ülke nüfusunun üçte ikisinden fazlasını oluşturan yaklaşık 29,2 milyon kişinin hayatta kalmak için insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Kaynak: BBC

Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Afganistan, Finans, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban, İklim Zirvesi'ne İlk Kez Heyet Gönderdi - Son Dakika

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