Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu

Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
04.03.2026 14:21  Güncelleme: 14:28
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
İran'da bir kadın, üniversite önünde bir taşın üzerine çıkarak ülkenin erkeklerine seslendi. Hamaney'in öldürülmesinin ardından yaptığı konuşmada ABD'ye karşı mücadele çağrısında bulunan kadın, "Eğer erkekseniz rehberin vasiyetine uyun, bu memlekete ABD'nin ayak basmasına izin vermeyin, eşlerinizi ve kızlarınızı koruyun" dedi.

ABD ve İrail ile savaşan İran'da bir kadın, üniversite önünde yaptığı konuşmayla tüm dünyanın gündemine oturdu. ABD ve İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından konuşan kadın, ülkenin erkeklerine sert sözlerle seslendi.

"REHBERİN VASİYETİNE UYUN"

Bir taşın üzerine çıkarak kalabalığa hitap eden kadın, erkeklerin ülkeyi savunması gerektiğini vurguladı. Konuşmasında Hamaney'in vasiyetine uyulması çağrısı yapan kadın, "Eğer erkekseniz rehberin vasiyetine uyun, bu memlekete ABD'nin ayak basmasına izin vermeyin, eşlerinizi ve kızlarınızı koruyun" ifadelerini kullandı.

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kadının sözleri İran'da ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kültür Sanat, Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu - Son Dakika

SON DAKİKA: Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu - Son Dakika
