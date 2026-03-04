Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu

ABD ve İrail ile savaşan İran'da bir kadın, üniversite önünde yaptığı konuşmayla tüm dünyanın gündemine oturdu. ABD ve İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından konuşan kadın, ülkenin erkeklerine sert sözlerle seslendi.

"REHBERİN VASİYETİNE UYUN"

Bir taşın üzerine çıkarak kalabalığa hitap eden kadın, erkeklerin ülkeyi savunması gerektiğini vurguladı. Konuşmasında Hamaney'in vasiyetine uyulması çağrısı yapan kadın, "Eğer erkekseniz rehberin vasiyetine uyun, bu memlekete ABD'nin ayak basmasına izin vermeyin, eşlerinizi ve kızlarınızı koruyun" ifadelerini kullandı.

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kadının sözleri İran'da ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.