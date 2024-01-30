TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temasları kapsamında gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde(BAE) BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile bir araya geldi.
Kurtulmuş, Ghobash ile Federal Ulusal Konsey'de yaptığı görüşmede, BAE'ye geldiği ilk andan itibaren kendisine ve heyetine gösterilen ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek, Türkiye ve BAE halkları arasında derin, tarihi, kültürel ve inançlara dayanan dostluğun bulunduğunu söyledi. BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash'ın İstanbul'daki Filistin mitingine katıldığını ve bundan da memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, "Filistin'de acil bir ateşkes sağlandıktan sonra Filistin halkının durumunun iyileştirilmesi için bölge ülkeleri ve Müslüman ülkeler olarak gayret göstereceğiz. Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava dolayısıyla Uluslararası Adalet Divanında alınan ara kararın Filistin davasının geleceği bakımından tarihi bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz. Söz konusu ara kararın bir başlangıç olmasını ve bundan sonra işlenen büyük insanlık suçlarının, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçların karşılıksız kalmamasını ümit ediyoruz"dedi
Kurtulmuş, her iki tarafın da kabul edebileceği adil bir barış sağlanamaz ve Filistin halkının hakları korunamazsa savaşın, başta bölge olmak üzere, yayılma potansiyelinin olduğunun görüldüğünü vurguladı. Yemen ve Kızıldeniz'deki gelişmelerin Filistin'e karşı işlenen insanlık suçlarının bir yansıması olduğunun görülmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgedeki huzursuzluklardan rahatsız olduğu gibi BAE'nin de son derece rahatsız olduğunu bildiklerini, bunun için müştereken Filistin davasına destek vererek Filistin halkının hakkının ve hukukunun korunduğu bir çözümü ortaya koymak gerektiğini ifade etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail en büyük gücünün teknolojisi, askeri gücü, bazı devletlerin destek vermesi değil, bölge ve İslam ülkelerinin kararsızlığı, siyasi olarak aynı noktada bulunamamaları ve inisiyatif kullanamamaları olduğunun da altını çizdi. Türkiye-BAE ilişkilerinin mükemmel düzeyde olduğunu ve bunu daha ileriye götürmenin ortak vazifeleri olduğunu belirten Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan'ın kardeşane bir şekilde gerçekleştirdiği dostluğun, işbirliğinin her alanda artarak devam ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubatta BAE'yi ziyaret edeceğini de bildiren Kurtulmuş, bu ziyaretlerin ikili ilişkileri daha sağlam hale getireceğini belirtti. Kurtulmuş, " Türkiye-BAE arasında her alanda güzel gelişmelerin bulunuyor. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin de 20 milyar dolar seviyesine ulaştı"
İki ülkenin parlamentosu olarak pozitif gidişata katkıda bulunmayı arzuladıklarını dile getiren Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ve parlamento heyetini Türkiye'ye davet etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sıra tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösterenlere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.
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