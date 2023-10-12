 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışması hakkında kapalı oturuma geçti - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışması hakkında kapalı oturuma geçti

Son Güncelleme: 12.10.2023 16:57

TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmeleri ele almak üzere kapalı oturuma geçti.

TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturuma geçildi.

İSRAİL-FİLİSTİN KONUSU ELE ALINACAK

Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, yaptığı konuşmanın ardından, yürütmenin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin milletvekillerini bilgilendirmek için söz talebi olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarını ele almak üzere kapalı oturuma geçti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti.

TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarını ele almak üzere kapalı oturuma geçti

KAPALI OTURUM

Numan Kurtulmuş, AK Parti Grubu'nun, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Önergenin kabul edilmesinin ardından Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında salonun boşaltılmasını istedi. Daha sonra kapalı oturuma geçildi.

Kapalı oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, milletvekillerini bilgilendirecek.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışması hakkında kapalı oturuma geçti - Son Dakika


Son Dakika
17:41 UEFA, Kosova-İsrail Maçını Erteliyor: Yeni Tarih Yakında Açıklanacak
17:21 İsrail, sivil halka silah dağıtmaya başladı! Bakanın açıklaması sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi
17:20 Herkes para için gittiğini zannediyordu! Benzema, Suudi Arabistan'ı neden seçtiğini açık açık söyledi
16:51 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 750 bin lira oldu
16:43 Müge Anlı'daki kayıp olayında ilginç gelişme! Eşi kaybolan adam, pavyonda kadınlarla gününü gün etmiş
16:38 Ünlü şarkıcı Justin Bieber İsrail için dua istedi, tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
16:37 Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler, Real Madrid'de antrenmanlara tekrar başladı
16:32 İsrail'in durmaya niyeti yok! Gazze'ye atacakları bombaları sergilediler
16:31 İnternet üzerinden aldığı teflon tava, ısıyı görünce balon gibi şişti
16:16 TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışması hakkında kapalı oturuma geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2023 18:08:00. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışması hakkında kapalı oturuma geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement