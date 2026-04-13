Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki

13.04.2026 10:19
Tek bir yumruk darbesiyle ağır beyin hasarı alarak konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Simon Hackett, yıllar süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybederken, saldırgana verilen toplam kısa süreli hapis cezası ailesi tarafından “adalet yok” sözleriyle tepkiyle karşılandı.

İngiltere'de yedi yıl önce aldığı tek yumruk darbesiyle hayatı tamamen değişen Simon Hackett’ın ailesi, saldırgana verilen cezaya tepki gösterdi. Hackett’ın kız kardeşi, verilen hapis cezasının yaşanan acıyı karşılamadığını belirterek “adalet yok” dedi.

TEK DARBEYLE HAYATI DEĞİŞTİ

Olay, Eylül 2015’te bir işçi kulübündeki partiden dönen Simon Hackett’ın, tanımadığı bir kişi tarafından yumruklanmasıyla yaşandı. Darbenin ardından yere düşen Hackett’ın kafası sert şekilde zemine çarptı. Saldırıyı gerçekleştiren Jordan Docherty’nin yumruğu sonucu Hackett ağır kafa travması ve beyin hasarı geçirdi. Günlerce uyutulan Hackett’ın beyin şişmesini azaltmak için kafatasının bir kısmı ameliyatla alındı.

BİR DAHA KONUŞAMADI VE YÜRÜYEMEDİ

Olay sırasında 35 yaşında olan Hackett, saldırı sonrası bir daha konuşamaz ve yürüyemez hale geldi. Hayatının geri kalanını hastaneler ve bakım evlerinde geçiren üç çocuk babası adamın durumu yıllar içinde daha da kötüleşti. 2022 yılında bronşit ve zatürreye yakalanan Hackett, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine palyatif bakıma alındı ve aynı yıl hayatını kaybetti.

SALDIRGANA TARTIŞMALI CEZA

Saldırgan Jordan Docherty, 2016 yılında ağır yaralama suçunu kabul ederek dört yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak sadece 18 ay cezaevinde kaldı. Hackett’ın ölümünün ardından bu kez adam öldürme suçundan yargılanan Docherty, 15 ay daha hapis cezası aldı.

AİLEDEN SERT TEPKİ

Hackett’ın kız kardeşi Alicia Manners, verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek, “Simon’ın ve ailemizin yedi yıl boyunca yaşadığı acının karşılığı bu değil” dedi. Ailenin yaşanan kayıpla yıkıldığını ifade eden Manners, adaletin yerini bulmadığını dile getirdi. Olay, tek bir darbenin nasıl bir hayatı geri dönülmez şekilde değiştirebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Tüm dünya ülkeleri yasları kanunları bu durum karşı olsada Zenginin ve güçlünü haklı olduğu gerçeğini değiştremez malesef 14 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Tuvaletini yapmak için çıktığı inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti Tuvaletini yapmak için çıktığı inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’den Netanyahu’ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den Netanyahu'ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:54
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:31
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem Zorunlu ek bedellere son verildi
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem! Zorunlu ek bedellere son verildi
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
08:59
Antalya Demre’de korkutan deprem
Antalya Demre'de korkutan deprem
08:33
Tepkiler çığ gibi Okan Buruk’un korktuğu başına geldi
Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
03:46
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı
ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
