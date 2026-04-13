Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki

İngiltere'de yedi yıl önce aldığı tek yumruk darbesiyle hayatı tamamen değişen Simon Hackett’ın ailesi, saldırgana verilen cezaya tepki gösterdi. Hackett’ın kız kardeşi, verilen hapis cezasının yaşanan acıyı karşılamadığını belirterek “adalet yok” dedi.

TEK DARBEYLE HAYATI DEĞİŞTİ

Olay, Eylül 2015’te bir işçi kulübündeki partiden dönen Simon Hackett’ın, tanımadığı bir kişi tarafından yumruklanmasıyla yaşandı. Darbenin ardından yere düşen Hackett’ın kafası sert şekilde zemine çarptı. Saldırıyı gerçekleştiren Jordan Docherty’nin yumruğu sonucu Hackett ağır kafa travması ve beyin hasarı geçirdi. Günlerce uyutulan Hackett’ın beyin şişmesini azaltmak için kafatasının bir kısmı ameliyatla alındı.

BİR DAHA KONUŞAMADI VE YÜRÜYEMEDİ

Olay sırasında 35 yaşında olan Hackett, saldırı sonrası bir daha konuşamaz ve yürüyemez hale geldi. Hayatının geri kalanını hastaneler ve bakım evlerinde geçiren üç çocuk babası adamın durumu yıllar içinde daha da kötüleşti. 2022 yılında bronşit ve zatürreye yakalanan Hackett, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine palyatif bakıma alındı ve aynı yıl hayatını kaybetti.

SALDIRGANA TARTIŞMALI CEZA

Saldırgan Jordan Docherty, 2016 yılında ağır yaralama suçunu kabul ederek dört yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak sadece 18 ay cezaevinde kaldı. Hackett’ın ölümünün ardından bu kez adam öldürme suçundan yargılanan Docherty, 15 ay daha hapis cezası aldı.

AİLEDEN SERT TEPKİ

Hackett’ın kız kardeşi Alicia Manners, verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek, “Simon’ın ve ailemizin yedi yıl boyunca yaşadığı acının karşılığı bu değil” dedi. Ailenin yaşanan kayıpla yıkıldığını ifade eden Manners, adaletin yerini bulmadığını dile getirdi. Olay, tek bir darbenin nasıl bir hayatı geri dönülmez şekilde değiştirebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.