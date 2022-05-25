Teksas'ta öldürülen çocukların ardından: Dans etmeyi seviyordu, şen şakraktı, tanıdığım en tatlı çocuktu - Son Dakika
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BBC

Teksas'ta öldürülen çocukların ardından: Dans etmeyi seviyordu, şen şakraktı, tanıdığım en tatlı çocuktu

25.05.2022 19:33
Teksas'ta öldürülen çocukların ardından: Dans etmeyi seviyordu, şen şakraktı, tanıdığım en tatlı çocuktu

ABD'nin Teksas eyaletindeki Uvalde şehrinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19'u çocuk, 21 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Uvalde şehrinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19'u çocuk, 21 kişi hayatını kaybetti. Ölen çocukların yaşları 7 ile 10 arasındaydı. Bazıları saldırıdan yalnızca birkaç saat önce okuldaki başarılarından ötürü ödüllendirilmişti.

Kurbanlardan biri 10 yaşında, dans etmeyi seven bir erkek çocuğuydu. Bir kız çocuğuysa polisi aramaya çalışırken öldü.

Bu, ABD'deki en kanlı ilkokul saldırılarılarından biri. Bundan 10 yıl önce bir başka saldırıda 20 çocuk ve altı yetişkin yaşamını yitirmişti.

Aynı aileden iki çocuğun öldüğüne dair haberler var ancak bu haberler henüz doğrulanmadı.

'Bugüne kadar tanıdığım en tatlı çocuk'

Silahlı saldırıdan birkaç saat önce okula giden bazı veliler çocuklarını ödül töreninde onur belgelerini havaya kaldırırken gururla izlemişti. Aynı gün tekrar okula gitmeleri gerekecekti.

Amerie Jo Garza, kimliği tespit edilen ilk çocuklardan biriydi. Büyükannesi Berlinda Irene Arreola, İngiliz The Daily Beast gazetesine yaptığı açıklamada, Amerie'nin sadece iki hafta önce 10'uncu doğum gününü kutladığını ve polisi aramaya çalışırken vurulduğunu söyledi.

Babaannesi Amerie'nin "çok dışa dönük" ve "öğretmenin sözünden çıkmayan" bir çocuk olduğunu belirtti.

Çocukların aile fertlerinden biri Facebook'ta "Lütfen bir saniye bile beklemeyin. Ailenize sarılın. Onları sevdiğinizi söyleyin," diye yazdı.

Kurbanlardan 10 yaşındaki Xavier Javier Lopez, 54 yaşındaki kuzeni Lisa Garza tarafından tam bir yüzme düşkünü, neşeli bir çocuk olarak tanımlanıyor:

"10 yaşında sevgi dolu bir erkek çocuğuydu. Kendisini bekleyen trajediden habersiz hayatını yaşıyordu. Çok şen şakraktı, kardeşleriyle ve annesiyle dans etmeyi çok severdi. Kaybı hepimizi derinden etkiledi."

Bir diğer kurban Uziyah Garcia 8 yaşındaydı. Büyükbabası Manny Renfro onu "Bugüne kadar tanıdığım en tatlı çocuktu," diyerek hatırlıyor.

Renfro torununu son gördüğünde okullar tatildi ve birlikte futbos pası çalıştılar. "Küçük bir çocuk için öyle hızlıydı ki topu çok iyi yakalıyordu. Bazı oyunlarda antrenmanda yaptıklarımızı bire bir uyguladığını hatırlıyorum," diyor.

'Kabusların en kötüsü'

44 yaşındaki Eva Mireles kurbanlar arasında kimliği belirlenen ilk öğretmendi.

İki dilli ve özel eğitim alanında uzmanlaşmış olan Mireles, Uvalde'de 17 yıldır dördüncü sınıf öğrencilerine ders veriyordu.

Okulun yer aldığı bölgenin internet sitesinde yayımlanan kısa biyografisinde koşmayı ve yürüyüş yapmayı sevdiğini söylüyor. Ayrıca eşi, üniversite mezunu kızı ve "üç tüylü arkadaşıyla" eğlenceli ve sevgi dolu bir ailesi olduğunu belirtiyor.

Medyadaki haberlere göre Mireles'in eşi Ruben Ruiz, Uvalde'de bir polis memuruydu. Ruiz'in iki ay önce Uvalde Lisesi'nde aktif bir silahlı saldırı tatbikatı yaptığı belirtiliyor.

Mireles'in teyzesi Lydia Martinez Delgado, Facebook paylaşımında "bu saldırılar devam ettiği için kızgın" olduğunu söylüyor.

Kuzeni Cristina Arizmendi Mirelez ise "Düşünülemeyecek kadar kötü. Kabusların en kötüsü" ifadesini kullanıyor.

Saldırıda öldürülen ikinci öğretmen Irma Garcia, 46 yaşındaydı ve saldırının gerçekleştiği Robb İlkokulu'nda 23 yıldır görev yapıyordu.

2019'da çalıştığı bölgede yılın öğretmeni olmaya aday gösterilmişti. Garcia ve Mireles beş yıldır birlikte çalışıyordu.

Garcia 24 yıldır evliydi, dört çocuğu vardı, eşiyle barbekü yapmayı ve müzik dinlemeyi seviyordu.

Amerikan medya kuruluşu NBC'nin haberine göre Irma Garcia'nın oğlu, olay yerinde bulunan kolluk kuvvetlerinden bir arkadaşının saldırı sırasında annesini öğrencilerine siper olurken gördüğünü söyledi.

Yeğeni John da sosyal medyada "Teyzemi kaybettik, sınıfındaki çocukları korumak için kendi yaşamını feda etti," diye konuştu:

"ADI IRMA GARCIA ve bir KAHRAMAN olarak öldü. Çok kişi tarafından sevildi ve çok özlenecek."

Diğer kurbanların kimlikleri daha sonra tespit edildi. Ölümlerinin ardından acı ve sevgi dolu şu ifadeler kullanıldı:

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Teksas'ta öldürülen çocukların ardından: Dans etmeyi seviyordu, şen şakraktı, tanıdığım en tatlı çocuktu - Son Dakika

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