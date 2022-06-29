Terör destekçisi vekil Kakabaveh'dan, İsveç hükümetine sert tepki: Türkiye'ye teslim oldu

İsveç'te terör örgütü YPG/ PKK destekçisi bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh, Madrid zirvesine ilişkin İsveç'te faaliyet yürüten TV4 kanalına konuştu.

MUTABAKAT ZAPTI'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Amineh Kakabaveh Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'na tepki göstererek, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi eleştirdi.

"İSVEÇ YÖNETİMİ TÜRKİYE'YE TESLİM OLDU"

Kakabaveh, İsveç'in, Türkiye ve Finlandiya ile Mutabakat Zaptı'nı imzalamasını "Stockholm yönetiminin Ankara'ya teslim olduğu" yönünde yorumladı.

"GELİŞMEYİ ÇOK ENDİŞE VERİCİ BULUYORUM"

Amineh Kakabaveh, hükümetin, Suriye'deki YPG/SDG'yi Türkiye'ye "kurban" ettiğini ileri sürerek, bunun kendileri adına bir "kara gün" hatırası olarak kalacağını öne sürdü. Kakabaveh, "Hükümetin, Türkiye'ye teslim olmasını çok endişe verici olarak görüyorum" dedi.

"LİNDE'NİN GÖREVDE KALMASI GÜVENSİZLİK UYANDIRIR"

Amineh Kakabaveh, Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasında Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi hedef aldı. Kakabaveh, parlamentodaki diğer siyasi partilere çağrıda bulunarak, Ann Linde'nin Dışişleri Komitesi'ne çağrılmasını istedi. Kakabaveh ayrıca, "Aksi takdirde, Ann Linde'nin Dışişleri Bakanı olarak görev icra etmeyi sürdürmesi güvensizlik uyandıracak" diye konuştu.