Titanic'in enkazını görmek isteyen turist denizaltısı artık kurtarılamaz

Dünyanın en büyük gemi kazası olarak tarihe geçen ve 1913'de bin 500 insanın öldüğü Titanik'in enkazını görmek isteyen turistler denizaltı aracıyla kayboldu. İngiliz milyarder de dahil olmak üzere 5 kişilik turist denizaltısının, iletişim sistemi 12 bin 500 fit derinliğinde aniden kesildiğinde enkazın hemen üzerindeydi. Ekipler, kaybolan denizaltını bulmak için çalışmalarına hız verirken, yetkililer araç için 96 saatlik oksijen olduğunu duyurdu.

TAHMİNİ KORKUNÇ

Okyanusun karanlık sularında kaybolan denizaltı için endişeler giderek artarken, Stockholm Dayanıklılık Merkezi'nden araştırmacı Robert Blasiak'ten korkutan bir tahmin geldi.Blasiak, BBC'ye verdiği demeçte, "Okyanus ortalama olarak yaklaşık 4 km derin, bu yüzden denizaltı büyük bir derinlikte. Işık sadece okyanus yüzeyine yaklaşık bir kilometreye kadar nüfuz eder. Bu da kapkaranlık ve yaklaşık 400 atmosfer su basıncı demektir" dedi.

"ENKAZIN NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Blasiak "Titanik'in nerede olduğunu biliyoruz, ancak denizaltının nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani, belki de o derinlikte hiç olmayabilir ve şu anda bunu ummalıyız" ifadelerini kullandı. Tümamiral John W. Mauger, denizaltının Pazar gecesi itibarıyla sadece 72 saatlik oksijeni kaldığını, bunun şirketin hayat desteği kapasitesinin 96 saat olduğunu belirtti.