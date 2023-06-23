Titanik Enkazı Araştırması Sırasında OceanGate'in Dalgıç Aracı Patladı - Son Dakika
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Titanik Enkazı Araştırması Sırasında OceanGate'in Dalgıç Aracı Patladı

Titanik Enkazı Araştırması Sırasında OceanGate'in Dalgıç Aracı Patladı

23.06.2023 11:53

OceanGate'in Titan dalgıç aracı, Titanik enkaz alanına inişinden yaklaşık bir saat 45 dakika sonra iletişimini kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik yetkililerine göre, bir noktada gemi Atlantik'in muazzam baskısı altında patladı ve gemideki herkesi anında öldürdü. Titan denizaltısı enkazından 5 büyük parça bulundu ve 5 kişi hayatını kaybetti.

OceanGate'in Titan dalgıç aracı, yaklaşık 900 mil uzakta, yüzeyin yaklaşık 12.500 fit altında oturan Titanik enkaz alanına sekiz saatlik inişinden yaklaşık bir saat 45 dakika sonra iletişimini kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik yetkililerine göre, bir noktada gemi Atlantik'in muazzam baskısı altında patladı ve gemideki herkesi anında öldürdü.

ENKAZIN BULUNDUĞU ALANDAN SES GELDİ

Titan denizaltısı Pazar günü radyo gemisiyle irtibatını kesince, ABD Donanması, düşman denizaltılarını saptamak amacıyla kullanılan bu sistemle Titan'ı dinlemeye başladı, bu durum bir ABD savunma yetkilisi tarafından Wall Street Journal'a bildirildi. Donanma, dinlemeye başladıktan kısa süre sonra, Perşembe günü aracın enkazının bulunduğu alandan gelen bir çöküş sesini duyduklarını belirtti.

Titanik enkazına dalışta kaybolan denizaltının 3 bin metrede patladığı ortaya çıktı

PATLAMA SESİ OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Bir kıdemli yetkili, "ABD Donanması, Titan denizaltısının iletişiminin kesildiği sırada operasyon gerçekleştirdiği yerin genel civarında bir çökme ya da patlama ile tutarlı bir anormallik tespit ettiğini gösteren akustik verilerin bir analizini yaptı" dedi.

Titanik enkazına dalışta kaybolan denizaltının 3 bin metrede patladığı ortaya çıktı

5 BÜYÜK ENKAZ PARÇASI BULUNDU

OceanGate'in Titan denizaltısı, yaklaşık 12,500 feet aşağıdaki Titanic enkazına 8 saatlik inişinin 1 saat 45 dakikasında iletişimi kaybetti. Kaybolduğu andan itibaren 96 saatlik okjieninin kaldığı bildirilren araç için arama çalışmlarına hız verilmişti. Perşembe günü, bir uzaktan kumandalı araç [ROV] tarafından Titanik gemi enkazından 1.600 feet uzakta 5 büyük enkaz parçası görüldü ve enkazın, Titan'ın basınçla patladığını kanıtlar nitelikte olduğu bildirildi.

Titanik enkazına dalışta kaybolan denizaltının 3 bin metrede patladığı ortaya çıktı

5 KİŞİ ÖLDÜ

Ölenler arasında geminin pilotu olan OceanGate CEO'su Stockton Rush, İngiliz milyarder kaşif Hamish Harding, Fransız Titanic uzmanı Paul-Henri Nargeolet ve Pakistanlı işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman vardı.

Titanik enkazına dalışta kaybolan denizaltının 3 bin metrede patladığı ortaya çıktı
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Kuzey Atlantik'te kaybolan Titan denizaltısının enkazı bulundu Kuzey Atlantik'te kaybolan Titan denizaltısının enkazı bulundu

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Son Dakika Dünya Titanik Enkazı Araştırması Sırasında OceanGate'in Dalgıç Aracı Patladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Titanik Enkazı Araştırması Sırasında OceanGate'in Dalgıç Aracı Patladı - Son Dakika
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