Trenden sarkarak poz veren genç, kız ağaca çarparak düştü

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Sri Lanka'da geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayda, bir Çinli turist sosyal medya için fotoğraf çekmeye çalışırken trenden düştü. Şanslı bir şekilde çalılıkların üzerine düşen turist, ciddi bir yaralanma yaşamadı.

Görgü tanıklarının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, genç kadının tren penceresinden dışarı sarktığı ve korkuluklara tutunarak poz vermeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada tren bir ağaçlık alandan geçerken, dallara çarpan kadın dengesini kaybederek vagondan düştü. Olayı gören diğer yolcular büyük panik yaşarken, tren bir sonraki durakta durduruldu ve yolcular kadına yardım etmek için olay yerine geri döndü.

Yerel polis yetkilileri, bu olay üzerine tüm tren yolcularına güvenlik uyarısında bulundu. Özellikle fotoğraf çekmek için tehlikeli davranışlardan kaçınılması ve güvenlik kurallarına uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

Son yıllarda sosyal medyada beğeni kazanmak amacıyla tehlikeli davranışlarda bulunan turistlerin sayısı giderek artıyor. Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde Çin'in Dalian kentinde yaşanmış, bir turist fotoğraf çekmek için vahşi bir kuşu yakalayıp eziyet etmişti. ABD'nin Yellowstone Milli Parkı'nda ise bir turist, uyarılara rağmen 80 derece sıcaklıktaki kaynar su kaynağına elini sokarak ağır yanıklar almıştı.

Uzmanlar, sosyal medya için tehlikeli davranışlarda bulunan kişilerin hem kendilerini hem de çevrelerindeki insanları tehlikeye attıklarını, bu tür davranışların ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açabileceğini vurguluyor.