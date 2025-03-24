Trump, avukatını başsavcı olarak atadı

ABD Başkanı Donald Trump, şahsi avukatlarından Alina Habba'yı geçici olarak New Jersey eyaleti Başsavcılığı görevine atadı. Trump, atamayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"ADİL VE HAKKANİYETLİ BİR HUKUK SİSTEMİ İÇİN YORULMADAN MÜCADELE EDECEK"

Habba'nın şu an Beyaz Saray'da başkan danışmanı olarak görev yaptığını belirten Trump, "Avukat Alina Habba'nın, derhal yürürlüğe girecek şekilde, doğup büyüdüğü yer olan New Jersey eyaletinde geçici başsavcı olacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini paylaştı. Trump, Habba'nın New Jersey halkına "hem adil hem de hakkaniyetli" bir hukuk sistemi sağlamak için yorulmadan mücadele edeceğini belirtti.

HABBA, NEW JERSEY'NİN DEMOKRAT YÖNETİCİLERİNİ "BAŞARISIZLIKLA" ELEŞTİRDİ

Açıklamanın ardından Beyaz Saray'da medyaya konuşan Habba, New Jersey'nin Demokrat Valisi Phil Murphy ile Demokrat Senatör Cory Booker'in "eyaleti başarısızlığa uğrattığını" savunarak, kendi liderliği altında eyaletteki "yolsuzluk" ve "adaletsizliği" durduracağını öne sürdü.

Alina Habba

DOLANDIRICILIK VE CİNSEL TACİZ DAVALARINDA TRUMP'I SAVUNMUŞTU

New Jersey doğumlu avukat Alina Habba, Trump başkan olmadan önce hakkında "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları" suçlamasıyla ilgili New York'ta açılan ve 454 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edilen davada Trump'ı savunmuştu.

Habba ayrıca magazin dergisi yazarı 81 yaşındaki E. Jean Carroll'ın, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz etmekle suçladığı ve toplam 88,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildiği davada da Trump'ı savunan avukatlar arasında yer almıştı.