Trump'dan İran'a Açıklama: Kontrol Bizde! - Son Dakika
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Trump'dan İran'a Açıklama: Kontrol Bizde!

Trump\'dan İran\'a Açıklama: Kontrol Bizde!
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Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün ABD'de olduğunu ve İran'ın bu duruma karşı bir şey yapamayacağını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduklarını ve ABD Donanmasının uyguladığı ablukaya karşı İran'ın yapabileceği hiçbir şey olmadığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği ve İran'ın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu belirten Trump, bu durumu sürdüreceklerini ifade etti. ABD Donanması tarafından uygulanan ablukanın herkes tarafından 'çelikten bir duvar' olarak adlandırıldığını kaydeden Trump, İran'ın bu duruma karşı koyacak gücü olmadığını ileri sürdü. Tahran yönetiminin askeri ve ekonomik yapısını hedef alan Trump, İran'ın donanması ve hava kuvvetlerinin kalmadığını, askerlerin maaş alamadığını, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ağır hasar alarak dağıldığını ve ülke yönetiminin belirsizlik içinde olduğunu iddia etti.

İran ekonomisinin çöktüğünü ve enflasyonun yüzde 300 seviyesine ulaştığını öne süren Trump, Tahran'ın elinde yalnızca 'yalan haberlerin' kaldığını savundu. İran'ı 'sadece konuşup eyleme geçemeyen' bir ülke olarak nitelendiren Trump, Tahran'ın artık Orta Doğu'nun kabadayısı olmadığını belirterek açıklamasını 'Allah'a şükürler olsun' ifadesiyle sonlandırdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump'dan İran'a Açıklama: Kontrol Bizde! - Son Dakika

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