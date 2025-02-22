Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı - Son Dakika
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Dünya

Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın 4 yaşındaki oğlu X Æ A-12'nin canlı yayında burnunu karıştırıp masanın altına elini sürmesi üzerine, Oval Ofis'teki 145 yıllık ikonik 'Resolute Masası'nı değiştirme kararı aldı. Hijyen takıntısıyla bilinen Trump, bu masa yerine C&O Masası'nı kullanmaya başladı.

22.02.2025 09:40  Güncelleme: 09:49
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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Hükümet Verimliliği Bakanı ve iş insanı Elon Musk ile ABD Başkanlarının makamı olan Oval Ofis'te basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Musk'n 4 yaşındaki oğlu X Æ A-12 de katıldı. Minik Musk'ın canlı yayında söylediği sözler ve yaptığı hareketler toplantıya damga vurdu. Kısa adıyla X'in burnunu karıştırıp elini masanın altına sürmesi ise gündem oldu.

Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

TRUMP SÜMÜKLÜMASAYI KALDIRDI

Toplantının ardından Trump, 145 yıllık ikonik "Resolute Masasını" değiştirdi. Trump'ın bu kararının ardında, 4 yaşındaki X'in masanın altına sümüğünü sürmesi olduğu öğrenildi. ABD medyası, hijyen takıntısı olan Trump'ın bu masa yerine 1987 yılında Beyaz Saray'a bağışlanan C&O Masası'nı kullanmaya başladığını yazdı. Trump Truth Social'a, masanın cilalandığını ve geçici olarak Beyaz Saray'a yerleştirildiğini yazdı.

İNGİLTERE KRALİÇESİ HEDİYE ETMİŞTİ

İlk olarak John F. Kennedy tarafından 1961'de kullanılmaya başlanan ve o zamandan beri Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama ve Joe Biden tarafından kullanılan Resolute Masası, 1880'de İngiltere Kraliçesi Victoria tarafından dönemin ABD Başkanı Rutherford B. Hayes'e hediye edilmişti.

Trump Elon Musk\'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

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Son Dakika Dünya Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • barış özcan:
    Aferin velet, tüm dünyanın yapmak istediğini yapıp sümük herif dedin, sonra yüzüne sen başkan değilsin dedin. 100 1 Yanıtla
  • Aa:
    vay be 145 yıllık masa.bizde vali kaymakam degisince bile eşyalar sıfırlanır.hey gidi dünya hey 71 1 Yanıtla
  • Oooo:
    X Yavrum Orda bir amca var onun üzerine...... 52 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    kralıcenın ugursuz dinleme masaından kurtulmus oldu 27 2 Yanıtla
  • Mehmet Çalışkan :
    HATTA BURAYI KOMPLE SAT ABİDİN ! 13 0 Yanıtla
  • Yasin Dogan:
    Bence bu bir oyun .d masa değişecek ve gelecek olan masada ne var ? 10 0 Yanıtla
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