Trump gazetecinin çalıştığı kurumu küçümsedi: Git kendine gerçek bir iş bul

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre binasında gazetecilerle yaptığı kısa sohbet sırasında bir muhabire verdiği sert yanıt gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Trump'ın, soru soran gazetecinin çalıştığı kurumu küçümseyen ifadeler kullandığı görüldü.

"KİME ÇALIŞIYORSUN?"

ABD Kongresi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, bir muhabirin soru sormasının ardından önce "Kime çalışıyorsun?" diye sordu. Muhabirin "Notus" yanıtını vermesi üzerine Trump, söz konusu medya kuruluşunu tanımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"O kim ya, bilmiyorum bile. Git kendine gerçek bir iş bul."

Trump'ın sözleri üzerine yanında bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın gülümsediği görülürken, kısa süre sonra Trump başka sorulara geçerek koridordan uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLER KONGRE KORİDORUNDA ÇEKİLDİ

Yaklaşık 8 saniyelik görüntüde Trump'ın ABD Kongresi'nin Capitol Hill binasında gazetecilerle ayaküstü konuştuğu görülüyor. Yayın görüntüsünde C-SPAN logosu ve "President Trump on Capitol Hill to push for tax & spending cuts bill" (Trump vergi ve harcama kesintileri yasası için Capitol Hill'de) yazısı yer alıyor.

Trump'ın o sırada Kongre'de Cumhuriyetçilerin hazırladığı vergi indirimi ve kamu harcamalarını azaltmayı hedefleyen yasa tasarısı için destek aradığı belirtiliyor.

TRUMP VE MEDYA ARASINDA GERİLİM SÜRÜYOR

Trump ile medya arasındaki gerilim uzun süredir ABD siyasetinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Trump daha önce de birçok gazeteciyi ve medya kuruluşunu hedef alan açıklamalar yapmış, bazı basın kuruluşlarını "sahte haber" üretmekle suçlamıştı.

Son olayda hedef alınan Notus, ABD'de politika ve Kongre haberlerine odaklanan yeni nesil bir haber platformu olarak biliniyor. Trump'ın muhabire verdiği sert yanıtın yer aldığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlenirken, olay ABD basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.