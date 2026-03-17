Trump gazetecinin çalıştığı kurumu küçümsedi: Git kendine gerçek bir iş bul
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump gazetecinin çalıştığı kurumu küçümsedi: Git kendine gerçek bir iş bul

Haberin Videosunu İzleyin
Trump gazetecinin çalıştığı kurumu küçümsedi: Git kendine gerçek bir iş bul
17.03.2026 07:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump gazetecinin çalıştığı kurumu küçümsedi: Git kendine gerçek bir iş bul
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump, Capitol Hill'de soru soran muhabire "Kime çalışıyorsun?" diye sordu; muhabirin "Notus" yanıtını vermesi üzerine Trump, "Notus mu? O kim ya, bilmiyorum bile. Git kendine gerçek bir iş bul" diyerek gazeteciyi küçümseyen ifadeler kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre binasında gazetecilerle yaptığı kısa sohbet sırasında bir muhabire verdiği sert yanıt gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Trump'ın, soru soran gazetecinin çalıştığı kurumu küçümseyen ifadeler kullandığı görüldü.

"KİME ÇALIŞIYORSUN?"

ABD Kongresi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, bir muhabirin soru sormasının ardından önce "Kime çalışıyorsun?" diye sordu. Muhabirin "Notus" yanıtını vermesi üzerine Trump, söz konusu medya kuruluşunu tanımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"O kim ya, bilmiyorum bile. Git kendine gerçek bir iş bul."

Trump'ın sözleri üzerine yanında bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın gülümsediği görülürken, kısa süre sonra Trump başka sorulara geçerek koridordan uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLER KONGRE KORİDORUNDA ÇEKİLDİ

Yaklaşık 8 saniyelik görüntüde Trump'ın ABD Kongresi'nin Capitol Hill binasında gazetecilerle ayaküstü konuştuğu görülüyor. Yayın görüntüsünde C-SPAN logosu ve "President Trump on Capitol Hill to push for tax & spending cuts bill" (Trump vergi ve harcama kesintileri yasası için Capitol Hill'de) yazısı yer alıyor.

Trump'ın o sırada Kongre'de Cumhuriyetçilerin hazırladığı vergi indirimi ve kamu harcamalarını azaltmayı hedefleyen yasa tasarısı için destek aradığı belirtiliyor.

TRUMP VE MEDYA ARASINDA GERİLİM SÜRÜYOR

Trump ile medya arasındaki gerilim uzun süredir ABD siyasetinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Trump daha önce de birçok gazeteciyi ve medya kuruluşunu hedef alan açıklamalar yapmış, bazı basın kuruluşlarını "sahte haber" üretmekle suçlamıştı.

Son olayda hedef alınan Notus, ABD'de politika ve Kongre haberlerine odaklanan yeni nesil bir haber platformu olarak biliniyor. Trump'ın muhabire verdiği sert yanıtın yer aldığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlenirken, olay ABD basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

İnsan Hakları, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump gazetecinin çalıştığı kurumu küçümsedi: Git kendine gerçek bir iş bul - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 07:47:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump gazetecinin çalıştığı kurumu küçümsedi: Git kendine gerçek bir iş bul - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.