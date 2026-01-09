Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti - Son Dakika
Dünya

Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

09.01.2026 06:56  Güncelleme: 07:38
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırıp ABD'ye hakim karşısına çıkaran Başkan Donald Trump'ın hedefinde bu kez Küba var. Trump katıldığı bir programda "Bence oraya girip ortalığı patlatmak dışında bundan daha fazla bir baskı uygulamak zor. Bakın, onların tüm can damarı Venezuela'ydı. Petrolü de parayı da Venezuela'dan aldılar. Artık pamuk ipliğine bağlılar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından esir alınmasının ardından Latin Amerika ülkelerine yönelik tehditlerini sürdürüyor.

"ONLARIN CAN DAMARI VENEZUELA'YDI"

"The Hugh Hewitt Show" programına katılan Trump, Küba'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Küba'ya ilişkin değerlendirmesinde, "Bence oraya girip ortalığı patlatmak dışında bundan daha fazla bir baskı uygulamak zor. Bakın, onların tüm can damarı Venezuela'ydı.

"HAVANA YÖNETİMİ PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI"

Hayatlarının tamamı Venezuela'ya bağlıydı. Petrolü de parayı da Venezuela'dan aldılar." ifadelerini kullanarak, Havana yönetiminin mevcut koşullarda "pamuk ipliğine bağlı" olduğunu savundu.

"ÇOK CİDDİ BİR KRİZİN İÇİNDELER"

Küba'nın çok ciddi bir krizin içinde olduğunu ileri süren Trump, "Henüz tamamen çökmüş değiller ama kendi iç dinamikleriyle buna oldukça yaklaştıklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Venezuela, Politika, Dünya, Küba

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Beyhan Serkan Beyhan:
    her yıl dünyada 30 milyar insana yetecek mahsül üretiliyor Yüce Allah bu Rızıkları veriyor, Dünyada 10 milyar insan yaşıyor ve buna rağman açlık fakirlik ve savaşlar var, her yerde kan akıyor düşmanlıklar ölümler zirve yapmış, Bir avuç insan dünyayı kaosa sürükleyip helak olmamıza sebeb olacak. Zulüm Arşa ulaştı nerdesin Hz Mehdi. 26 2 Yanıtla
  • 123612e6 123612e6:
    Senin can damarın ne acaba 15 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    hasta adam bu 10 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
