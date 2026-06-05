Trump, Hamaney ile Görüşmeye Açık

ABD Başkanı Donald Trump, iki tarafın barış anlaşmasına varması halinde İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Mücteba Hamaney ile olası bir görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir barış anlaşmasına varılması durumunda Hamaney ile bir araya gelebileceğinin sinyalini veren Trump, "Görüşmek gibi bir niyetim yok. Ancak görüşseydim, onunla görüşmekten onur duyardım. Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görmek isterim. Eğer bir anlaşma yaparsak, onunla görüşmem olasıdır. Buna itirazım olmaz" dedi.

Hamaney ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Trump, "Onun en sevdiği kişi olmadığımı söyleyebilirim, ancak bununla birlikte o muhtemelen bir profesyonel. Aslında bazı çevrelerde çok iyi bir itibarı var" ifadelerini kullandı.

Trump, olası bir görüşmenin ABD'de gerçekleşme ihtimaline yönelik bir soruya ise "Bu konuda gerçekten çok fazla bir şey duymadım. Ben böyle bir şey önermedim ancak bazıları bunu önerdi" şeklinde yanıt verdi.