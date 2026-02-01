Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Trump\'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış
01.02.2026 07:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Epstein dosyalarının ortalığa saçılması dünyada şok dalgası yaratırken, ortaya çıkan bir arşiv görüntüsü de büyük ses getirdi. 1991 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında Donald Trump'ın jüri koltuğunda yer aldığını gösteren arşiv görüntüleri, Trump'ın Jeffrey Epstein'la aynı sosyal çevrelerde bulunduğu dönemi yeniden gündeme taşırken, dış basın bu karelerin siyasi tartışmaları alevlendirdiğine dikkat çekiyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein dosyalarının büyük bir bölümünü kamuya açmasının ardından dış basında tartışmalar ve yeni tespitler öne çıkıyor. Adımlar, başta Trump olmak üzere yüksek profilli isimlerin geçmişte Epstein'la olan sosyal bağlarına yönelik merakı canlandırdı.

Trump'ı zora sokacak video! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

BELGELERİN AÇILMASI VE YENİ MALZEME

Trump yönetimi döneminde yasalaşan Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında açıklanan yaklaşık 3–3,5 milyon sayfalık dosya, binlerce fotoğraf ve videoyu içeriyor. İçeriğin büyük kısmı halen sansürlü olsa da, bu materyaller Epstein'la bağlantılı isimler hakkında yeni ayrıntılar sağlıyor. Eleştiriler, özellikle dosyaların tam olarak açılmaması ve önemli figürlerin korunuyor olması üzerine yoğunlaşıyor.

Trump'ı zora sokacak video! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

1991 MODEL AJANSLARI GÖRÜNTÜLERİ

Arşivden çıkan nadir görüntüler arasında 1991'de düzenlenen bir modellik yarışmasında Donald Trump'ın jüri olarak yer aldığı video dikkat çekiyor. Bu görüntülerde Trump, genç modellerin değerlendirilmesinde rol alırken görülüyor. Söz konusu etkinlik, Epstein'ın ağıyla bağlantılı sosyal ortamlardan biriydi ve bu durum, Amerikalı izleyiciler tarafından geniş yankı buldu.

Trump'ı zora sokacak video! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

1990'lar başında Trump ve Epstein'in aynı sosyetik çevrelerde dolaştığı uzun zamandır bilinse de, bu tür arşiv görüntülerinin yeniden ortaya çıkması tartışmaları körüklüyor. 1992'deki Palm Beach'te çekilmiş NBC videosunda ikilinin birlikte gülerken görüldüğü kayıtlar da bu bağlamda sıkça paylaşılıyor ve Trump'ın erken dönemde Epstein'la sosyal temaslarını somutlaştırıyor.

Trump'ı zora sokacak video! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

TARTIŞMA VE POLİTİK GERGİNLİK

Trump cephesi, bu tür materyallerin bağlamından koparılarak sunulduğunu ve yanlış anlamalara yol açtığını savunuyor. Öte yandan, bazı gazeteciler ve seçilmiş yetkililer, dosyaların tamamının açıklanmaması ve redaksiyonların kapsamı nedeniyle kamuoyunun tam resmi göremediğini belirterek eleştirilerini sürdürüyor. Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Adalet Bakanlığı'nın şeffaflığı artırması gerektiğini vurguluyor.

Trump'ı zora sokacak video! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

SONUÇ: TARİHSEL BAĞLANTILAR GÜNÜMÜZE TAŞINIYOR

Dış basındaki analizler, Trump-Epstein arasındaki ilişkilere dair yeni görüntüler ve belgelere işaret ederken, bunların "suç delili" sayılmayacağına dikkat çekiyor. Bununla birlikte, bu malzemelerin kamuya açılması, geçmişteki sosyal bağların daha derinlemesine incelenmesine ve siyasi gerilimi artırmasına neden oldu. Bu tartışma, hem ABD iç siyaseti hem de uluslararası ilişkiler açısından yankı bulmaya devam ediyor.

Trump'ı zora sokacak video! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Jeffrey Epstein, Donald Trump, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ayşe onat ayşe onat:
    ne gösterirseniz gösterin adamın utanması yok ki, adam dünya ya kafa tutmaya devam edecek. bu görüntüler adamı yapmak istediklerinden geri bırakamaz bence. 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
Merkez Bankası’ndan kritik adım Büyüme sınırı düşürüldü Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme
İşte futbol bu Galibiyet 9010’da geldi İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

08:33
Kızılcık Şerbeti’ndeki yeni Fatih’e tepki yağdı
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı
08:23
Epstein’in mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Epstein'in mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
08:16
ABD bugün İran’a saldıracak mı Trump’tan son dakika açıklaması geldi
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
07:46
Türkiye, Suriye’den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu
03:19
Hamas’tan son 24 saatte katliam yapan İsrail’e rest
Hamas'tan son 24 saatte katliam yapan İsrail'e rest
02:45
İngiltere Başbakanı Starmer, eski Prens Andrew’un ABD Kongresi’nde ifade vermesi gerektiğini söyledi
İngiltere Başbakanı Starmer, eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerektiğini söyledi
23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
18:32
Suriye’de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 09:22:06. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.