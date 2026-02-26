Trump'ın danışmanlarından bölgeyi ateş hattına çevirecek İran stratejisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın danışmanlarından bölgeyi ateş hattına çevirecek İran stratejisi

Trump\'ın danışmanlarından bölgeyi ateş hattına çevirecek İran stratejisi
26.02.2026 08:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri harekât için Orta Doğu'da askeri hareketliliğini artırması ve bölgedeki tansiyonun yükselmesi sonrası, Donald Trump'ın danışmanlarının ilk saldırının İsrail tarafından yapılmasını siyasi açıdan daha az riskli gördüğü ve bu seçeneği değerlendirdiği öne sürüldü.

ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereler gündemdeki tazeliğini korurken, ABD merkezli haber sitesi Politico'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Politico'nun adını gizli tutan 2 hükümet kaynağına dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarının, İran'a ilk saldırıyı İsrail'in yapmasından yana olduğu bildirildi. İran'ı misillemeye sevk edecek bir İsrail saldırısının mantıklı görüldüğü ve bunun muhtemel bir Amerikan askeri harekatı için ABD kamuoyunda destek oluşturmaya yardımcı olacağı aktarıldı. Bir kaynağın, "Yönetim içinde ve çevresinde, İsrail'in önce tek başına harekete geçmesinin ve İran'ın bize karşı misilleme yaparak, bize harekete geçmek için daha fazla neden vermesinin siyasi açıdan çok daha iyi olacağı düşüncesi hakim" görüşlerine yer verildi.

"TRUMP İRAN'A KESİNLİKLE SALDIRACAK"

Kaynakların her ikisinin de İran'a karşı ortak bir ABD-İsrail operasyonunu muhtemel gördüğü aktarılan haberde, Trump'a en yakın kişilerin İran'a saldırıya kesin gözüyle baktığı ifade edildi.

MİSİLLEME RİSKİ GÖZ ARDI EDİLMİYOR

Muhtemel bir harekatın kapsamının belirsiz olduğunu ve potansiyel risklerin göz önüne alındığını vurgulayan kaynaklar, ABD'nin askeri kapasitesinin büyük bölümünü İran saldırısı için kullanmasının, Çin'i Tayvan'ı işgal etme konusunda cesaretlendirebileceğine dikkat çekti. Kaynaklardan birinin "Eğer rejim değişikliği hedefleyen bir saldırıdan bahsediyorsak, İran'ın elindeki her şeyle misilleme yapması çok muhtemel. Bölgede çok sayıda varlığımız var ve bunların her biri potansiyel bir hedef. Ayrıca 'Demir Kubbe' koruması altında değiller. Bu nedenle Amerika'nın kayıplarının olma ihtimali yüksek. Ve bu da çok fazla siyasi risk içeriyor" dediği aktarıldı.

"NE YAPACAĞINI YALNIZCA TRUMP BİLİR"

Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly, konuyla ilgili yorum talebi üzerine, "Medya başkanın düşünceleri hakkında spekülasyon yapmayı sürdürse de, Başkan Trump'ın ne yapıp ne yapmayacağını yalnızca kendisi bilir" açıklamasında bulundu. Washington'daki İsrail Büyükelçiliği ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

ABD-İRAN MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra ikinci tur görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

Kaynak: İHA

Politika, Siyaset, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın danışmanlarından bölgeyi ateş hattına çevirecek İran stratejisi - Son Dakika

Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Bakan Tekin: Bildiri yayınlayan 168 kişi için dava açtık Bakan Tekin: Bildiri yayınlayan 168 kişi için dava açtık
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı ''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan düşen F-16’yla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen F-16'yla ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu 15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

07:50
Halk diken üstünde Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı
Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı
07:34
Yürekleri dağlayan detay Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
Yürekleri dağlayan detay! Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
07:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik Barış Alper’e söyledikleri bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba
06:56
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
06:41
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
06:19
ABD’den Ankara’yı kızdıracak adım Bu fotoğraf Türkiye’nin yanı başında çekildi
ABD'den Ankara'yı kızdıracak adım! Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi
01:39
İşte Galatasaray’ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
01:36
Son 16’dayız Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
01:19
Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada
Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada
00:10
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 09:02:33. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'ın danışmanlarından bölgeyi ateş hattına çevirecek İran stratejisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.