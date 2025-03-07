Trump'ın Gazze hamlesi İsrail hükümetini karıştırdı: Netanyahu ağzını dahi açamadı - Son Dakika
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Trump'ın Gazze hamlesi İsrail hükümetini karıştırdı: Netanyahu ağzını dahi açamadı

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ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkesin uzatılmasına ilişkin doğrudan Hamas ile görüşmesi İsrail'de rahatsızlık yarattı. İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD'yi eleştirmekten kaçındığını ancak ekibindeki danışmanların Washington'dan kendilerine danışmadan Hamas'a bir teklif sunulmamasını talep ettiğini yazdı.

07.03.2025 20:35
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Gazze Şeridi'nde ateşkesin uzatılması ve İsrail ile karşılıklı esir takasına ilişkin ABD'nin doğrudan Hamas ile görüşmesinden "Tel Aviv yönetiminin rahatsız olduğu, Washington yönetiminden kendilerine danışmadan bir teklif sunmamalarını talep ettikleri" bildirildi.

ABD'NİN HAMAS İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞMESİ TEL AVİV'İ RAHATSIZ ETTİ

İsrail basınındaki haberlere göre, ABD'nin Hamas ile Gazze Şeridi'ndeki özellikle ABD-İsrail çifte vatandaşı esirlerin serbest kalması için doğrudan görüşmeler yaptığını açıklaması Tel Aviv'i rahatsız etti.

Trump'ın Gazze hamlesi İsrail'i kızdırdı: Netanyahu korkudan ağzını açamıyor

"NETANYAHU ÇOK RAHATSIZ AMA KONUŞAMIYOR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'yi eleştirmekten kaçındığı ancak ekibindeki danışmanların ABD'nin doğrudan Hamas ile müzakere yürütmesinden "büyük rahatsızlık duyduğu" aktarıldı.

"İSRAİL'İN RIZASINI ALMADAN HAMAS'A BİR TEKLİF SUNMAYIN"

İsrail'den Walla internet sitesinin iki kaynağına dayandırdığı haberine göre, ABD ile ilişkilerde öne çıkan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Hamas ile görüşmeleri yürüten ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile yaptığı görüşmede, "İsrail'in rızasını almadan Hamas'a bir teklif sunmasına karşı çıktıklarını" iletti.

Trump'ın Gazze hamlesi İsrail'i kızdırdı: Netanyahu korkudan ağzını açamıyor

"TRUMP NEZDİNDE GÜVENCE SAĞLAYACAK"

ABD'nin görüşmelerde Hamas'a, "Gazze Şeridi'ndeki Amerikan vatandaşı İsrailli esirlerin serbest kalmasının Trump nezdinde güvence sağlayacağını, bunun ardından Trump'ın uzun süreli bir ateşkes için baskı yapabileceğini aktardığı" paylaşıldı. Hamas'ın Gazze'deki Amerikan vatandaşını serbest bırakması karşılığında İsrail hapishanelerinden kaç Filistinli esirin serbest bırakılacağının da ele alındığını, İsrail'in buna karşı çıktığı, Washington'ın da Hamas'ın yanıtından tatmin olmadığı ileri sürüldü.

Trump\'ın Gazze hamlesi İsrail hükümetini karıştırdı: Netanyahu ağzını dahi açamadı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Trump'ın Gazze hamlesi İsrail hükümetini karıştırdı: Netanyahu ağzını dahi açamadı - Son Dakika

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