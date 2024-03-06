Trump'ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayı Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi. "Artık kampanyamı askıya alma zamanı geldi" diyen Haley, "Hiçbir pişmanlığım yok. Artık aday olmayacak olsam da, inandığım şeyler için sesimi çıkarmaktan vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

06.03.2024 20:15  Güncelleme: 20:20
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olması neredeyse kesinleşti. Cumhuriyetçi Parti'nin Trump karşısındaki son rakibi olan başkan aday adayı Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi.

"KAMPANYAMI ASKIYA ALMA ZAMANI GELDİ"

Güney Carolina'nın Charleston kentinde basın toplantısı düzenleyen Haley, "Artık kampanyamı askıya alma zamanı geldi. ABD'lilerin seslerini duyurmalarını istediğimi söylemiştim. Bunu yaptım. Hiçbir pişmanlığım yok. Artık aday olmayacak olsam da, inandığım şeyler için sesimi çıkarmaktan vazgeçmeyeceğim" dedi.

Trump'ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi
Nikki Haley

TRUMP'A ÇAĞRI: UMARIM BUNU YAPAR

Trump'a tam destek açıklamayan Halley, Trump'a iyi şanslar diledi ve İngiltere'nin eski Başbakanı Margaret Thatcher'dan iktibas yaparak, "Asla sadece kalabalığı takip etmeyin. Her zaman kendi kararınızı verin. Partimiz içinde ve dışında onu desteklemeyenlerin oylarını kazanmak artık Donald Trump'a kalmış ve umarım bunu yapar" ifadelerini kullandı.

"SÜPER SALI" ZAFERİ GERİ ADIM ATTIRDI

Güney Carolina'nın eski Valisi Haley, Trump'ın başkan olduğu dönemde Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev yapıyordu. Trump, ülke genelinde en fazla ön seçimin yapıldığı Süper Salı'da, Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah ve Virginia eyaletlerinde, Haley, ise Vermont eyaletinde ön seçimi kazanmıştı. ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçiminin, Başkan Joe Biden ve Trump arasındaki 2020 yarışının bir tekrarı olması bekleniyor.

Trump\'ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi

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Son Dakika Dünya Trump'ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi - Son Dakika

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