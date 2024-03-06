ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olması neredeyse kesinleşti. Cumhuriyetçi Parti'nin Trump karşısındaki son rakibi olan başkan aday adayı Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi.
Güney Carolina'nın Charleston kentinde basın toplantısı düzenleyen Haley, "Artık kampanyamı askıya alma zamanı geldi. ABD'lilerin seslerini duyurmalarını istediğimi söylemiştim. Bunu yaptım. Hiçbir pişmanlığım yok. Artık aday olmayacak olsam da, inandığım şeyler için sesimi çıkarmaktan vazgeçmeyeceğim" dedi.
Trump'a tam destek açıklamayan Halley, Trump'a iyi şanslar diledi ve İngiltere'nin eski Başbakanı Margaret Thatcher'dan iktibas yaparak, "Asla sadece kalabalığı takip etmeyin. Her zaman kendi kararınızı verin. Partimiz içinde ve dışında onu desteklemeyenlerin oylarını kazanmak artık Donald Trump'a kalmış ve umarım bunu yapar" ifadelerini kullandı.
Güney Carolina'nın eski Valisi Haley, Trump'ın başkan olduğu dönemde Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev yapıyordu. Trump, ülke genelinde en fazla ön seçimin yapıldığı Süper Salı'da, Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah ve Virginia eyaletlerinde, Haley, ise Vermont eyaletinde ön seçimi kazanmıştı. ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçiminin, Başkan Joe Biden ve Trump arasındaki 2020 yarışının bir tekrarı olması bekleniyor.
Son Dakika › Dünya › Trump'ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi - Son Dakika
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da Herat Ziraat ve Veterinerlik Enstitüsüne ekipman ve malzeme desteği sağladı. Yardımlar arasında konteyner, veteriner ameliyat kitleri, tohumlar, internet ekipmanları gibi birçok ekipman bulunuyor. TİKA yetkilileri, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşen teslim töreninde, Afgan kardeşlerine desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı tarih olan 7 Ekim 2023'ten bu yana, 150'ye yakın gemiyi İsrail limanlarına ulaştırmakla suçlanan Limak Holding protesto edildi. Filistinlilerle dayanışma mesajı veren grup, Limak Holding'in önünde ''Katil İsrail'' sloganları attı. Gruba, holding önünde bulunan polis müdahale etti.
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